Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja para darle un uso cultural

Castelló de Rugat rehabilitará uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, el Palau dels Borja, un edificio construido entre los siglos XIV y XV y que albergó a una de las familias valencianas más universales, los Borja. El ayuntamiento, a través de una subvención del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, completará la restauración del inmueble con el objetivo de destinarlo a uso cultural. La actuación, licitada por 362.430 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 11 meses, se centrará en recuperar el edificio, del que actualmente quedan en pie la fachada y parte de la muralla, con la construcción de una nueva cobertura del edificio y la adecuación del interior como espacio de uso cultural. La memoria del proyecto apunta a la rehabilitación del edificio para un uso de dotación pública, como un “contenedor cultural basado en el paso de la familia Borja por la localidad”.

La intervención también permitirá abrir una nueva calle desde el Palau, que está ubicado al final de una manzana consolidada de casas y rodeado de terrenos libres, actualmente yermos, según señala la memoria del proyecto de rehabilitación. La alcaldesa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, ha explicado a Levante-EMV que con la obra se abrirá una calle que conectará el Palau con el camino que conduce a la ermita del pueblo.

La alcaldesa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà. / Levante-EMV

Del Palau dels Borja hay pocos datos históricos que permitan datar con certeza su origen, según señala la memoria del proyecto, que también apunta al “deficiente estado de conservación” del edificio, en el que se han llevado a cabo diversas actuaciones de derribo y reconstrucción parcial a lo largo del tiempo, que “lo han desfigurado, quedando apenas vestigios de los muros de su cerramiento”, detalla el documento, que apunta que la construcción puede datarse en los siglos XIV-XV (familia Bellvís) y ampliación en el XVI (Duc de Gandia). En el siglo XIX se dividió el edificio en diferentes casas.

El Palau dels Borja ya fue objeto de una intervención en 2010, según detalla el documento, que detalla que la obra se centró en la demolición del interior del edificio, en “avanzado estado de ruina”, y en consolidar y estabilizar el cerramiento exterior. En el interior también se construyó una estructura de hormigón armado para apuntalar el edificio. La actuación realizada años atrás también permitió ejecutar excavaciones arqueológicas en el yacimiento emplazado en el entorno del palacio. La obra prevista ahora proyecta cerrar la recuperación del edificio.

"Falta definir el uso concreto"

La restauración se proyecta con el objetivo de acondicionar un emblemático edificio municipal para uso cultural. Así lo ha confirmado la alcaldesa, que afirma que “el uso será cultural. Falta definir el uso concreto”, señala Boscà, que explica que el gobierno municipal ha barajado, entre algunas opciones, destinarlo a museo etnológico, como aulario de la Escola d’Adults o como sala de exposiciones. Vicenta Boscà apunta a la consolidación de procesos de participación ciudadana en la localidad y señala que “se podría plantear un proceso participativo para que los vecinos decidan el uso, pero en cualquier caso, las opciones que se planteen en ese proceso serán culturales”, reiteraba.

La primera edil también ponía de manifiesto el valor turístico del edificio. “El Palau dels Borja y la Mezquita, que también queremos rehabilitar para que sea visitable, ya que ahora no está abierta al público, son dos de los edificios más emblemáticos del pueblo y con un gran potencial turístico”, afirmaba Boscà.

La rehabilitación del Palau dels Borja de Castelló de Rugat recuperaría otro edificio ligado a la familia valenciana más universal, que alumbró dos Papas, Calixte III y Alexandre VI, y al Duc de Gandia, Francesc de Borja, entre otros personajes ilustres, y que cuenta con la Ruta dels Borja, un recurso turístico que recorre la huella de esta familia en localidades valencianas como Xàtiva y Gandia.