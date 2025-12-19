Fontanars lidera el ascenso térmico en el otoño climático de la Comunitat Valenciana

Aunque algunas voces aún se atreven a cuestionarlo, el cambio climático ya está dejando su impronta en nuestra vida. Los episodios de clima extremo se están agravando y los datos oficiales escenifican la tendencia sobre la que alertan los expertos. Así, el último balance del otoño climatológico publicado de forma reciente por la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que Fontanars dels Alforins lideró el ascenso térmico registrado en la Comunitat Valenciana.

Así, la temperatura media registrada en la localidad de la Vall d’Albaida durante este otoño ha sido de 17 grados centígrados, lo que supone 1,7 grados más que la referencia del promedio climático entre los años 1991 y 2020. Solamente Villena iguala el dato de ascenso térmico localizado en Fontanars dels Alforins. Carrícola -con un incremento de 1,4 grados de media-, Ontinyent (1,1 grados más respecto al dato histórico) y Bicorp (1 grado de aumento térmico) también se cuelan entre las 30 localidades de la Comunitat Valenciana donde más se ha notado la variación en las temperaturas durante el otoño.

Desde la Aemet exponen que a nivel global «el otoño climático 2025 (trimestre septiembre-octubre-noviembre) ha resultado muy cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 17.3 °C, es 1.0 °C superior a la de la climatología de referencia (16.3)». En el lado contrario se encuentra, por ejemplo Xàtiva, con una variación de 4 décimos en la comparativa. Eso sí, la capital de la Costera volvió a ser una de las ciudades en las que el termómetro más se elevó de nuevo. De hecho, la urbe setabense se encuentra entre aquellas que registraron los valores más altos del trimestre: el día 4 de septiembre se alcanzaron en Sumacàrcer los 40 grados y los 39.5 en Carcaixent, 38.4 en Xàtiva y 38.1 en Ontinyent.

Al contrario, las temperaturas más bajas se registraron los días 27 y 28 de noviembre en zonas de altiplano del interior sur de Valencia e interior norte de Alicante, con - 5.0 °C en Villena y -4.2 en Fontanars dels Alforins. La localidad de la Vall lideró el ascenso térmico y también registró algunas de las cotas más frías. Desde la Aemet también exponen que «la anomalía de temperatura ha sido muy homogénea, algo más baja en zonas del interior norte de Castellón y del prelitoral de Valencia y más alta en el interior sur de Valencia e interior norte de Alicante».

80 % más de lluvias

Por otro lado, los datos revelan que en Barxeta -por ejemplo- ha sido un otoño lluvioso: se cosecharon 459 litros de precipitación acumulada en el otoño de 2025 respecto a los 254 litros de la referencia climático promedio entre 1991 y 2020. La localidad de la Costera es una de las que cuentan con una anomalía superior. Desde la Aemet exponen que «la precipitación acumulada ha sido 187.1 l/m2, que es un 10 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (170.0 l/m2) y, globalmente, el trimestre se califica como húmedo, el trigésimo segundo más húmedo desde 1950».