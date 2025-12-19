Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IES Jaume I acoge una jornada de trabajo con empresas sobre la formación profesional

La cita, “Teixint futur: FP, empreses i territori”, se está celebrando este viernes en el instituto de Ontinyent

Participantes en la jornada "Teixint futur; FP, empreses i territori" en el IES Jaume I de Ontinyent.

Participantes en la jornada "Teixint futur; FP, empreses i territori" en el IES Jaume I de Ontinyent. / IES Jaume I d'Ontinyent

T. R.

Ontinyent

El IES Jaume I de Ontinyent acoge este viernes, 19 de diciembre, la jornada de trabajo “Teixint futur: FP, empreses i territori”, un evento que reúne a empresas de diferentes sectores vinculadas con los estudios de formación profesional. Una jornada que trata de conectar las necesidades de estas empresas con los estudios profesionales que se ofertan.

El alcalde, Jorge Rodríguez, en la visita a la jornada de FP en el IES Jaume I de Ontinyent.

El alcalde, Jorge Rodríguez, en la visita a la jornada de FP en el IES Jaume I de Ontinyent. / IES Jaume I d'Ontinyent

El evento se celebra este viernes por la mañana en el instituto del barrio de Sant Josep y cuenta con la presencia de diferentes autoridades académicas, empresariales, sindicales y municipales, como Marta Armendia, directora general de FP, y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, que han presidido la jornada junto a otras autoridades.

Jornada sobre FP y empresas en el IES Jaume I de Ontinyent.

Jornada sobre FP y empresas en el IES Jaume I de Ontinyent. / IES Jaume I d'Ontinyent

La jornada de trabajo se ha prolongado durante la mañana de este viernes y ha permitido poner en valor los estudios de Formación Profesional, así como la relación con empresas de diferentes sectores como la metalurgia, textil o construcción. En muchos de estos sectores, las empresas están necesidades de personal y mano de obra, y ofrecen buenas perspectivas de formación, que podrá ser de gran utilidad para los estudiantes de grados relacionados con estas materias.

El IES Jaume I de Ontinyent ofrece ciclos formativos de grado medio, superior y cursos de especialización de familias profesionales de electricidad y electrónica; sanidad; transporte y mantenimiento de vehículos; textil, confección y piel.

El IES Jaume I acoge una jornada de trabajo con empresas sobre la formación profesional

