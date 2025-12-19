El IES Jaume I acoge una jornada de trabajo con empresas sobre la formación profesional
La cita, “Teixint futur: FP, empreses i territori”, se está celebrando este viernes en el instituto de Ontinyent
T. R.
El IES Jaume I de Ontinyent acoge este viernes, 19 de diciembre, la jornada de trabajo “Teixint futur: FP, empreses i territori”, un evento que reúne a empresas de diferentes sectores vinculadas con los estudios de formación profesional. Una jornada que trata de conectar las necesidades de estas empresas con los estudios profesionales que se ofertan.
El evento se celebra este viernes por la mañana en el instituto del barrio de Sant Josep y cuenta con la presencia de diferentes autoridades académicas, empresariales, sindicales y municipales, como Marta Armendia, directora general de FP, y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, que han presidido la jornada junto a otras autoridades.
La jornada de trabajo se ha prolongado durante la mañana de este viernes y ha permitido poner en valor los estudios de Formación Profesional, así como la relación con empresas de diferentes sectores como la metalurgia, textil o construcción. En muchos de estos sectores, las empresas están necesidades de personal y mano de obra, y ofrecen buenas perspectivas de formación, que podrá ser de gran utilidad para los estudiantes de grados relacionados con estas materias.
El IES Jaume I de Ontinyent ofrece ciclos formativos de grado medio, superior y cursos de especialización de familias profesionales de electricidad y electrónica; sanidad; transporte y mantenimiento de vehículos; textil, confección y piel.
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant
- “Estamos encima de un queso gruyère y no sabemos dónde están los agujeros”
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- Una reunión de urgencia decidirá si se mantiene la obligación de ir al colegio el 16 de marzo
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo