La III jornada saludable "Benestar al Benarrai" reúne a 350 "Majors actius" en Ontinyent

El Parque de Benarrai de Ontinyent acogió esta mañana la III Edición de “Benestar al Benarrai”. Fuentes del consistorio expusieron que se trata de "una jornada activa y saludable en el Parque de Benarrai dentro de la programación de Majors Actius, el programa municipal de envejecimiento activo y saludable dirigido a los y las mayores de 55 años de la localidad". El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la regidora de Mayores Activos, Inma López; y la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, asistían a la jornada, que "incluía actividades deportivas en el ritmo de la música y un almuerzo popular gratuito para las personas participantes".

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicaba que “uno de los ejes que siempre nos han definido como gobierno es la promoción del envejecimiento saludable, estar junto a nuestras personas mayores y animarlas cuando es posible a salir de casa. Hoy contamos con más de 350 personas en esta actividad, al conjunto del programa Mayores Activos tenemos un más de 3000 personas beneficiarias, y pienso que podemos estar muy satisfechos”.

Inma López destacaba "el buen ambiente vivido en el parque, en una actividad dónde además de hacer deporte la gente ha interactuado, estableciendo y consolidando vínculos y amistades, en un espacio céntrico y al aire libre como el parque de Benarrai, donde además hemos podido disfrutar de un día fresco pero con buen tiempo”. "Así, la jornada incluyó actividades de física suave con música, estiramientos y gimnasia suave. El posterior almuerzo para todas y todos los participantes incluía bocadillos, dulces navideños, agua y café. La programación de Mayores Activos incluía también este mes de diciembre otras actividades como una charla formativa para personas con familiares a su cargo o talleres intergeneracionales en los centros cívicos con temática navideña", destacaron desde el Ayuntamiento.