El Olímpic cierra el año recibiendo al Eldense B

El Olímpic afronta este sábado, a las 17 horas en La Murta, el partido de Lliga Comunitat frente al Eldense B. El equipo de Xàtiva cierra el año con un encuentro ante su afición. En la previa, el entrenador del conjunto setabense, José Manuel Rueda, ha señalado que el trabajo previo ha estado condicionado por la no disputa del partido en Tous de La Nostra Copa: “Ha sido una semana de trabajo un poco rara, porque con el partido de Copa preparándolo, que al final se suspendió por el tiempo, al final teníamos poco tiempo de trabajar el partido del Eldense”. El técnico ha añadido que el equipo ya ha centrado el foco en el compromiso liguero: “Ya nos hemos puesto manos a la obra y esperemos que con muy buenas sensaciones lleguemos lo mejor preparados para el sábado para llevarnos los tres puntos”. Además, ha contextualizado el momento del calendario: “Al final es el último partido de este año, de la primera vuelta”.

Sobre el objetivo del equipo, el entrenador de Xàtiva ha remarcado la intención de dar continuidad a la dinámica reciente: “Queremos seguir con la racha positiva que tenemos”. En cuanto al rival, Rueda ha advertido del nivel y las características del Eldense B: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, que el Eldense es un equipo que está en una dinámica muy buena y aparte es un equipo muy complicado”. También ha descrito su estilo de juego: “Creo que es un equipo muy vertical, con mucho dinamismo, tiene muy buenos jugadores, un equipo joven, con hambre, con ganas”.

El técnico ha apuntado igualmente a lo que refleja la clasificación y a las metas inmediatas del Olímpic: “Al final, la clasificación lo está demostrando, que está también ahí arriba”. Y ha concretado el plan para el sábado: “Vamos a intentar hacer un buen partido, llevarnos los tres puntos, recortarles a ellos, intentar estar más cerca de los puestos de playoff y acabar este año con estas sensaciones con las que estamos llegando a este partido”.

Por último, Rueda ha hecho un llamamiento a la afición de cara al encuentro en casa: “Por supuesto, ya que es el último partido de la primera vuelta y antes de Navidad, intentar que venga la mayor parte de la afición posible, porque al final ya sabéis que los jugadores a la hora de jugar los partidos en la Murta son mucho mejores, para que puedan apretar y sobre todo arropar al equipo”. Tras el encuentro plantilla, cuerpo técnico y directiva disfrutarán de la cena de Navidad. En principio, el primer partido de la segunda vuelta, ante el Benigànim, será declarado Día del Club.

Benigànim y l'Olleria, también juegan en casa

El Benigànim y l'Olleria también cierran el año disputando el último encuentro en casa, ante su afición. El Benigànim recibe este sábado al Carcaixent, en un encuentro que comenzará a las 16:30 hora. El conjunto ganxut tratará de volver a la senda de la victoria, tras verla truncada la pasada jornada con la derrota frente al Eldense B, próximo rival del Olímpic. Los de la Vall d'Albaida cedieron por la mínima, 1-0, y no pudieron sumar la cuarta victoria consecutiva.

L'Olleria también jugará este sábado a las 16:30 horas, cuando recibirá al CE Alberic Sucemart. Los de la Vall retoman la competición tras no jugar el partido de la pasada jornada, que se suspendió por la alerta meteorológica por lluvias.