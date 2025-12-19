Ontinyent alza el telón del Mercat de Nadal en el parque de Ausiàs March

Ontinyent ha abierto este viernes las puertas de su mercado navideño en el Parque Ausiàs March dentro de la campaña “Ontinyent Ilusiona”, con un acto inaugural que ha incluido un desfile musical a cargo de la Charanga La Gramola.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, acompañados por un nutrido grupo de regidores y representantes de las asociaciones de comercio local, han visitado los diferentes puntos de venta, donde hasta el próximo 24 de diciembre se podrá encontrar todo tipo de elementos de decoración, productos gastronómicos, regalos y disfrutar de actividades de animación.

El alcalde de Ontinyent ha animado a la ciudadanía de Ontinyent y municipios de los alrededores “a acompañarnos y disfrutar de lo que es un escaparate de nuestra gran oferta comercial, así como de todos los atractivos que ofrece la ciudad en estos días en el marco de Ontinyent Ilusiona, una campaña de Navidad que da muchos motivos para quedarse o venir en Ontinyent”.

Natàlia Enguix, por su parte, ha destacado la apuesta por un mercado navideño donde los establecimientos locales ofrecen todo tipo de productos rodeados de una decoración especial ambientada en el invierno y las fechas navideñas “una manera de hacer protagonistas a nuestros comerciantes, en unas fechas de gran actividad comercial, y además dotar de otro atractivo navideño a la ciudad”. Las presidentas de las asociaciones Comerç In y SÓC, Ana Ferrero y Marisa Bernabeu, también llamaban a visitarlo.

Horarios

Los días 20, 22 y 23 de diciembre el horario será por la mañana de 10:30 a 14:00 horas, y por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas. El domingo 21 de diciembre, el mercado estará abierto de 17:00 a 20:00 horas, mientras que el martes 24 de diciembre abrirá en horario por la mañana, de 10:30 a 14:00 horas. La programación de animación que empezaba este viernes con el desfile musical de la Charanga La Gramola incluirá estos días la actuación musical del Coro Vocalis del CC Santa Maria, el Nadaljazz Cuarteto, la Colla del Grupo de Percussió y Dolçaina, el coro Aria de Ontinyent o el Grupo de Danzas de Ontinyent, entre otros.

Desde la Concejalía de Promoción Económica se ha remarcado que el Mercado de Navidad “es un espacio único que combina comercio, cultura y ocio en unas fechas muy especiales”, y se ha reiterado la invitación a toda la ciudadanía “a acercarse al parque Ausiàs March y disfrutar de todas las actividades programadas a lo largo de estos días”.