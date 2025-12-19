Ontinyent recibirá 1,7 millones más del Consell para regenerar el barrio histórico de la Vila

El pleno municipal de Ontinyent aprobó este jueves una adenda al convenio entre el ayuntamiento y la Generalitat para la regeneración urbana del barrio histórico de la Vila, suscrito en 2009 y en vías ya de materializarse.

El acuerdo inicial, que contempla la construcción de 12 viviendas asequibles para jóvenes, se ha modificado para incorporar una dotación adicional de 1,7 millones de euros por parte de la administración autonómica con tal de garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia que hace dos legislaturas invalidó la decisión de la conselleria del ramo de retirar la financiación del proyecto.

Con el incremento de fondos por parte de la Generalitat, la inversión global destinada a la actuación ascenderá a 4,7 millones de euros. De momento, el consistorio ha comenzado ya las demoliciones en las calles Callarís y Roses que "permitirán sacar a la luz las torres y la muralla en la parte sur, que han estado escondidas para nosotros y nuestros antepasados más cercanos, y crear una nueva zona de esparcimiento a disposición de la ciudadanía y del barrio medieval", señaló durante el pleno el regidor Territorio de Ontinyent. Óscar Borrell situó en el año 2030 la fecha a partir de la cual podrán ser ocupadas por jóvenes ontinyentins las 12 viviendas habilitadas en la Vila, que irán acompañadas de locales comerciales.

Borrell remarcó que el camino para materializar el convenio "ha sido muy largo y pesado", fruto de "costosas tareas burocráticas" entre las que han destacado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la adquisición de viviendas en ruina de la zona o la redacción de varios proyectos de demolición, obra y reurbanización. "Llevamos seis años de trabajo constante. La dotación adicional de la conselleria permitirá licitar la ejecución de las 12 viviendas, mientras avanzamos con la redacción del proyecto de reurbanización y puesta en valor de la muralla sur", incidió el concejal, que agradeció la "predisposición de la Dirección General de Vivienda de la Generalitat" y la buena coordinación con la administración autonómica.

Nuevo convenio para Cantereria

Por otra parte, aunque inicialmente debía ratificarse en el pleno el convenio plurianual con la Conselleria de Vivienda para continuar avanzando con el plan de regeneración urbana en el barrio inundable de Cantereria, Borrell aclaró que finalmente se retiró el punto del orden del día después de las negociaciones mantenidas por el alcalde Jorge Rodríguez con la nueva consellera de Vivienda, Susana Camarero, para garantizar la correcta justificación de los trabajos y la llegada de los fondos comprometidos. El acuerdo contemplaba una subvención de 450.000 euros en dos años destinada a la adquisición de seis viviendas y una antigua fábrica textil con el fin de construir vivienda pública y ampliar el parque inundable al margen izquierdo del río Clariano.

Un cambio en las reglas por parte de la conselleria -que ya no acepta las tasaciones de las casas expropiadas formuladas por los técnicos municipales, sino solo las tasaciones oficiales el Banco España- junto con el retraso en la firma del convenio y las dificultades para justificar las partidas han motivado la nueva planificación.

Con los cambios negociados, el consistorio está trabajando con la conselleria en la firma de un nuevo convenio en 2026 -no plurianual- que tendrá una dotación de 450.000 euros, manteniendo el de 2025 con la misma dotación. El regidor de Territorio indicó que ya se han consumido muchos fondos (250.000 €), agradeció la disposición a seguir con la inversión y cifró en más de 650.000 euros los fondos que llegarán en 2 años para costear las actuaciones en Cantereria. Además, Borrell avanzó que el próximo lunes se firmará la compra de la fábrica de Pérez Moltó por un importe de 250.000 euros.