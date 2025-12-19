En Onda
Opciones de promoción
"Empezamos a recuperar a algunos jugadores, y otros están cada vez mejor"
Félix Lluch
Tenemos dos partidos en cuatro días. En los dos tiene el Olímpic muchas opciones de ganarlos, y, si gana los dos, nos comeremos el turrón y disfrutaremos de las vacaciones pensando en que sí, de verdad, tenemos opciones de acabar la temporada jugando una promoción de ascenso, al menos. Es lo que tiene el fútbol: hoy miseria, mañana riqueza y viceversa.
La última victoria, con otros tres goles, deja claro que el equipo tiene gol, que ha sido asignatura pendiente. Además, no hay mal que cien años dure y, afortunadamente, empezamos a recuperar a algunos jugadores, y otros están cada vez mejor. Más competitividad en los entrenamientos, mejor partido después.
Este sábado jugamos contra el Eldense B, partido de “nuestra liga”, en La Murta, a la que el equipo le sigue debiendo un buen partido de verdad. Es uno de los partidos que marca camino y en los que no solo vale ganar, y además con un buen marcador si es posible, por eso de los empates tras la última jornada. Si ganamos, acecharemos promoción, buena forma de esperar el primer partido del próximo año.
Y el martes, contra el Tous. Mi otro equipo, el Espanyol, cayó eliminado ante el At. Baleares y me cabreé, también el entrenador. Tras ganar en la última jornada ya no se piensa en él.
No quiero eso para el Olímpic. Por supuesto que no quiero que se corra riesgo alguno, pero mejor si se gana. Por aquello de esperar un nuevo rival, por aquello de recuperar parte del prestigio perdido en los últimos años, por no irnos con una derrota de vacaciones, por no crear dudas, por no crear excusas…
Por eso, puestos a pedir: ganar los dos.
