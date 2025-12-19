Una policía local de l'Alcúdia de Crespins y varios vecinos salvan a un matrimonio en un incendio

Todo ocurrió ayer, sobre las siete y media de la tarde. Una agente de la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins y varios vecinos de la localidad salvaron a un matrimonio tras registrarse un incendio en la vivienda en la que residen, ubicada en la calle Calvari. Desde la Policía Local han explicado que la rápida actuación de los implicados "fue clave". Una vecina del municipio alertó a los servicios de emergencia de que una casa ardía con dos personas dentro. "A su llegada, la agente encontró al varón pidiendo auxilio desde el balcón del segundo piso, mientras se escuchaban los gritos de su esposa atrapada en la planta inferior", confirman desde la Policía Local.

"Sin esperar refuerzos, la agente, junto a varios jóvenes residentes en viviendas cercanas, trató de forzar la puerta de acceso sin éxito, utilizando extintores, una pata de cabra y un martillo. Finalmente, y con la colaboración de un vecino, lograron fracturar la puerta, permitiendo el acceso al interior. La agente y otro ciudadano entraron entre el humo y las llamas, consiguiendo poner a salvo a la mujer, que presentaba quemaduras en manos y piernas", prosiguen las mismas fuentes oficiales.

"Mientras tanto, el varón seguía bloqueado en la planta superior. Dos jóvenes lograron acceder con una escalera facilitada por los vecinos y completar un rescate especialmente arriesgado, logrando salvar también su vida antes de que el fuego se propagara por completo", explican.

Una pareja es salvada por la Policía Local y vecinos en un incendio declarado en l'Alcúdia de Crespins / Levante-EMV

Fuentes del Consorci de Bombers han explicado que "los bomberos del Consorcio intervinieron anoche en un incendio a una vivienda unifamiliar en Alcúdia de Crespins, declarado a las 20:12 h en una casa de la calle Calvari, hasta donde acudieron cinco dotaciones de bomberos de Alzira, Xativa y Ontinyent, jefe de sector y sargento. A la llegada de los bomberos el incendio estaba ya completamente desarrollado, con salida de llamas por la fachada. Y los ocupantes de la casa, un hombre y una mujer, ya estaban fuera de la vivienda después de haber sido ayudados por el vecindario para salir. Varias personas requirieron asistencia sanitaria. Los bomberos finalizaron los trabajos de extinción cerca de las 22:00 horas.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios en dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y Guardia Civil de Canals, además de un agente fuera de servicio de la Policía Local que se unió a las tareas de rescate. Los servicios médicos atendieron a las dos víctimas por inhalación de humo, trasladando al varón al Hospital de la Ribera (Alzira) y a la mujer al Hospital de Xàtiva.

Según las fuentes consultadas, la rápida coordinación entre agentes y vecinos fue “determinante para salvar la vida de ambos, destacando la utilización de mantas mojadas, mangueras y una escalera que resultaron esenciales durante la emergencia". La vivienda ha quedado gravemente dañada y se investigan las causas del incendio, que podría haberse originado por un posible cortocircuito.