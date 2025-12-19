El presupuesto municipal de Canals aumentará un 6% en 2026

El equipo de gobierno de Canals, integrado por el PP y Suma't, ha sacado adelante el presupuesto municipal para 2026, que se incrementa un 6,73% respecto a este año, hasta alcanzar los 12,37 millones de euros. De esta cantidad, 696.835,21 euros corresponden a la empresa municipal Risoncha, SL.

En las cuentas, que destinan un 52% a la partida de personal, destaca el incremento de los ingresos a través del Impuesto de Construcciones y de la participación en los tributos del Estado. Por primera vez, el presupuesto contará con una partida para Fondo de Contingencia dotada con 48.000 euros, con el fin de cubrir gastos imprevistos o urgentes.

Las inversiones con fondos propios ascienden a 433.058,35 euros. Las principales actuaciones programadas consisten en la sustitución de juegos en parques y jardines y reposición de infraestructuras en esta área; iluminación de calles y asfaltado; inversiones en el cementerio y en el mercado municipal; señalética en edificios y monumentos turísticos y en el Torreón de los Borja; reforma y rehabilitación de edificios deportivos centrados especialmente en el Pabellón Municipal y en la piscina cubierta; compra de sillas y atriles en el Centro Cultural Calixte III y trabajos en la Policía Local, entre otras actuaciones.

Propuestas del PSPV

El presupuesto se aprobó con los votos del PP y Suma't. En el pleno, el PSPV lamentó que no se han tenido en cuenta las 13 propuestas (relacionadas con las ayudas a jóvenes, mayores y al acceso a la vivienda) presentadas ante la rapidez con la que se ha tramitado el presupuesto, si bien e portavoz socialista, Cristian Juan, pidió al equipo de gobierno que pudieran incorporarse con posterioridad.

El portavoz de Vox también criticó la falta de un proceso negociación anterior al debate de las cuentas en el pleno, que definió como continuistas y poco ambiciosas.

El PP se comprometió a estudiar las propuestas del grupo socialista. El equipo de gobierno defendió que el presupuesto es un documento vivo, realista y abierto a posibles modificaciones. Desde el ejecutivo se hizo hincapié en que el presupuesto ha podido aprobarse por segundo año consecutivo.