Proyectan una cuarta planta solar en Xàtiva con 1.740 paneles fotovoltaicos

Una empresa radicada en València proyecta la instalación de una planta solar compuesta por un campo generador de 1.740 módulos fotovoltaicos que ocupará una superficie de 13.344 metros cuadrados dominada por naranjos en el sector Canyoles del término municipal Xàtiva, a 746 metros del núcleo urbano de la Granja de la Costera.

La Conselleria de Industria acaba de someter a información pública el proyecto de la instalación, promovido por Bricoenergy, SL con un presupuesto de 490.667 euros, antes de evaluar si reúne los requisitos para obtener los permisos oportunos.

El parque solar, diseñado con una potencia instalada de 975 kWn en la partida de l'Horta de les Dotze, irá acompañado de una línea de evacuación eléctrica de 20 kilovatios que tendrá un primer tramo soterrado de 47 metros, seguido de otro trazado aéreo que discurrirá a lo largo de 279 metros de longitud sobre tres nuevas torres metálicas, para transportar la energía generada hasta centro de seccionamiento propiedad de la distribuidora eléctrica i-DE REdes Eléctricas Inteligentes, SAU, donde se conectará a la línea S31-Sumacàrcer.

La empresa ha solicitado una concesión demanial para la ocupación temporal de la vía pecuaria de la Colada-Azagador de Sorió, afectada por el recorrido de la línea eléctrica. La actuación requiere la expropiación de una pequeña porción de terreno.

Bajo impacto

El estudio de integración paisajística presentado por la promotora sostiene que el impacto de la infraestructura sobre el medio será muy bajo. La parcela donde se instalará la planta entre Xàtiva y la Granja de la Costera se rodea de elementos antrópicos que diluyen la posible afección al paisaje, al implantarse en una zona con un entorno intensamente cultivado. El proyecto se ubica en un ámbito "altamente modificado de forma artificial y localizado entre la autovía, carreteras y la vía férrea", señala el estudio. La empresa plantea una serie de propuestas para mitigar los posibles impactos, entre las que destaca una pantalla vegetal con especies autóctonas que persigue restar visibilidad a la planta fotovoltaico y evitar un contraste brusco con las infraestructuras circundantes.

Además, durante la fase de construcción, la impulsora potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto mediante siembras de apoyo en las áreas deterioradas. El parque solar se emplazará a escasos 847 metros al oeste de la zona industrial de Xátiva; y al sur, a unos 340 metros del río Canyoles.

El proyecto se suma a las tres centrales solares proyectadas en el Carraixet de Xàtiva, una de las cuales recientemente recibió un revés del Consell con la denegación del permiso ambiental (el proyecto Tosal Solar) al afectar a una planta amenazada. Las otras dos, promovidas por empresas diferentes, continúan en fase de tramitación.