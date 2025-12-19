El tráfico sigue creciendo en los accesos de Xàtiva y Ontinyent con hasta 28.360 vehículos diarios

El principal acceso rodado a Xàtiva por la CV-58 registró el viernes 9 de mayo de 2025 un pico de 28.363 vehículos diarios en el tramo comprendido entre la rotonda del tanatorio y el polígono Meses, que enlaza con la carretera CV-600. Ese día se contabilizó el mayor volumen de tráfico de todas las vías de titularidad autonómica que atraviesan la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida, según se desprende de los últimos datos de aforos publicados por la Conselleria de Infraestructuras correspondientes a los seis primeros meses del año.

El recuento temporal apunta a un nuevo incremento de la movilidad motorizada tras varios años con el indicador al alza. En 2024, la misma carretera anotó un máximo de 27.471 vehículos diarios y un promedio de 21.167 a lo largo del año, en lo que supuso un nuevo récord desde que la Generalitat asumió la titularidad de la CV-58 (antes N-340) en 2015. En el primer semestre de 2025, se contabilizaron una media diaria de 21.252 vehículos.

En el tramo anterior de la CV-58 que comienza en término de la Llosa de Ranes y termina en la rotonda del tanatorio se registraron entre enero y junio una media de 21.485 vehículos diarios (2.799 de ellos pesados), 300 más que durante 2024 (un incremento del 1,51%), con un pico de 27.082 el 9 de mayo. Ese día se celebró la Fira de l’Estudiantat en la capital de la Costera, un evento que reunió a 28 centros educativos, instituciones y entidades. Hace casi una década, se anunció una nueva rotonda en la CV-645 para canalizar los desplazamientos al hospital y reducir la congestión en la entrada de Xàtiva, pero, de momento, no hay fecha para la materialización del proyecto.

La tendencia creciente del tráfico también se refleja en el principal acceso a Ontinyent, donde igualmente la conselleria tiene pendiente de ejecutar dos actuaciones para desdoblar la ronda sur y mejorar la CV-81 a su paso por la localidad, con tal de paliar los habituales atascos que se forman a diario y reforzar la seguridad vial. En el tramo de dicha carretera que parte de la autovía A-7 y termina en el polígono del Pla se concentraron en el primer semestre las mayores tensiones viales, al soportar una intensidad media de 22.185 vehículos diarios, 225 más que el promedio del año pasado y un incremento del 1%. El pico se registró el 27 de marzo, con 28.094 vehículos diarios.

Mayor crecimiento porcentual experimentó el siguiente tramo más largo de la ronda sur que desemboca en la CV-660 a la altura del polideportivo municipal, que contabilizó 14.425 desplazamientos diarios, 820 más que la media de todo 2024, el el equivalente a un aumento del 6%.

Bajadas y subidas

En el tramo de la CV-60 entre la A-7 y l’Olleria se contabilizaron en los primeros seis meses de 2025 un total de 9.140 vehículos diarios, 169 más que en 2024 (un incremento del 1,88%). En el mismo trazado entre la Pobla del Duc y Montaverner, la cifra descendió ligeramente hasta los 11.116 desplazamientos diarios de media.

En el reverso de la moneda, una de las carreteras en las que más creció el tráfico fue la CV-580, que une los municipios de la Canal de Navarrés con la autovía A7, al contabilizar 7.700 vehículos de media al día, un 3,4% más en todo 2024 (incremento de 256 desplazamientos).