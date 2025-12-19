Tres detenidos por robar casi 300 kilos de cobre de la línea electrificada que une Xàtiva y Canals

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el robo de 278 kilogramos de cobre de la línea electrificada que une Xàtiva y Canals. Además, también se investiga a otras dos personas responsables de las chatarrerías donde se vendió el material sustraído.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de Xàtiva, comenzó después de que se recibieran varias denuncias por robo en una línea electrificada que une Xàtiva y Canals. Los agentes realizaron una serie de vigilancias discretas durante las noches e instalaron cámaras de video-vigilancia para tratar de lograr la identidad de los ladrones. Gracias a estas gestiones, una de las cámaras logró captar a tres hombres sustrayendo el cobre.

El modus operandi que empleaban consistía en cortar la valla perimetral de seguridad para, posteriormente, escalar las torres de alta tensión y cortar los tramos de cobre que no tenían corriente eléctrica. Posteriormente lo llevaban hasta un campo donde lo pelaban y ocultaban entre matorrales. Además, se pudo comprobar que había dos chatarrerías en municipios cercanos que habían adquirido este material robado. Y fue precisamente en el momento de la venta cuando fueron detenidos estos tres hombres. Se realizaron un total de cuatro aprehensiones de cobre en estas chatarrerías con un peso aproximado de 278 kilogramos.

Por estos hechos, el pasado 21 de noviembre fueron detenidos los tres responsables de los robos. Se trataba de hombres de entre 33 y 51 años y nacionalidad española (uno de ellos) y rumana (dos de ellos). Se les imputan 21 delitos de robo con fuerza, uno de daños y el de pertenencia a organización criminal. Además, se investigó a dos hombres de 58 y 61 años y nacionalidad española por el delito de receptación al comprar el material robado.

El quebranto económico causado con los cortes debido a la posterior reparación del tendido y la sustitución del cableado ha ascendido a 1.800.000 euros. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de Xàtiva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 03 de Xàtiva.