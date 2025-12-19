Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tribunal alza la suspensión de las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent

La resolución, que desbloquea la construcción del esperado complejo, destaca que debe primar el interés público tras la impugnación del contrato adjudicado a Rover por parte de otra de las licitadoras

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en una visita reciente al edificio donde se construirá la nueva sede judicial.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en una visita reciente al edificio donde se construirá la nueva sede judicial. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Ontinyent

Vía libre a las obras de construcción del Palacio de Justicia de Ontinyent. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha alzado la suspensión que pesaba sobre el contrato que la Conselleria de Justicia adjudicó a la empresa Rover Infraestructuras, SA a principios de octubre por 7,3 millones de euros más IVA.

A finales de noviembre, el tribunal decretó la paralización provisional del proceso a raíz del recurso especial en materia de contratación interpuesto por otra de las compañías que concurrió a la licitación, la catalana Pradditive, IAQ, Sl.

Sin embargo, tras un análisis preliminar de los motivos que fundamentaron esta impugnación, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda con sede en Madrid ha puesto de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente del levantamiento de la suspensión "son inferiores a los que se producirían al interés público si esta se mantuviera", por lo que ha decidido levantar la suspensión del procedimiento de contratación, según se explicita en la resolución a la que ha tenido acceso este diario, publicada este jueves por la Conselleria de Justicia. El recurso está pendiente de un examen de mayor profundidad antes de resolverse.

El regidor de Territorio de Ontinyent, Óscar Borrell, se ha hecho de la decisión, destacando el desbloqueo de una inversión largamente reivindicada en la ciudad. "Más cerca de ver las máquinas de Rover en la zona del Llombo, construyendo el Nuevo Palacio de Justicia", ha señalado en sus redes sociales.

En el concurso promovido por la conselleria, Rover obtuvo una puntuación de 95,80 en el examen de la mesa de contratación, a bastante distancia de sus competidoras. Lantania, segunda clasificada, logró 90,37 puntos, mientras que Tecnología de la Construcción y Obras Públicas alcanzó los 90,33 puntos. Entre las licitadoras figuraban algunas de las empresas más potentes del sector de la construcción de España.

Un complejo de 4.663 metros cuadrados

El Palacio de Justicia, proyectado en la antigua fábrica de Bernabeu, contará con un espacio de 4.662,80 metros cuadrados que unificará en una misma sede los juzgados actualmente desperdigados en diferentes locales que, algún caso, son auténticas ratoneras plagadas de deficiencias donde los funcionarios trabajan en condiciones precarias. La falta de espacio también genera grandes inconvenientes a usuarios y abogados. Las nuevas instalaciones dispondrán también tres salas de vistas, además del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, Fiscalía y Registro Civil.

Asimismo, la infraestructura contará con espacio para colegios profesionales, una clínica médico-forense, una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), una Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y un equipo psicosocial y sala amable.

En enero de 2025 el Ayuntamiento de Ontinyent otorgó a la Conselleria de Justicia la licencia municipal necesaria para poder avanzar en el inicio de las obras.

El plazo de construcción de las obras se estima en 18 meses.

