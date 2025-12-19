Xàtiva presentará en Fitur 2026 el Plan de Destino Turístico Inteligente

La Comisión Mixta de Turismo de Xàtiva se ha reunido recientemente en una sesión clave para garantizar la continuidad de la ciudad como municipio turístico, un requisito imprescindible del que forma parte la convocatoria periódica de este órgano de participación. La reunión se enmarca dentro de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y supone un paso más en la estrategia de futuro del turismo local.

Reunión de la comisión mixta de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Durante la sesión se ha presentado la empresa encargada de la elaboración del Plan de Destino Turístico Inteligente (PDTI), SIEN Consulting, un documento estratégico que Xàtiva tiene previsto presentar en la próxima edición de Fitur. Este plan es fundamental para avanzar en el posicionamiento de la ciudad dentro de la Red DTI de Turisme Comunitat Valenciana, donde actualmente Xàtiva se encuentra en el nivel 1 de los tres existentes. La aprobación y desarrollo del PDTI, así como la implementación de sus acciones, permitirán progresar hacia niveles superiores.

La reunión incluyó una dinámica participativa entre las personas asistentes con el objetivo de analizar cómo se percibe Xàtiva como destino turístico, identificando tanto sus puntos fuertes como los aspectos susceptibles de mejora. De este trabajo colectivo se extrajeron diversas conclusiones relevantes para la planificación futura del turismo en la ciudad.

Entre las principales conclusiones destaca la valoración muy positiva de las acciones orientadas a mejorar la movilidad urbana, con la finalidad de conseguir una ciudad más amable y accesible para las personas visitantes. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar nuevas acciones de marketing que refuercen el posicionamiento de Xàtiva como destino turístico, poniendo en valor su identidad, patrimonio y oferta.

La regidora de Turisme de Xàtiva, Raquel Caballero, en la reunión de la comisión mixta. / Ajuntament Xàtiva

A la reunión asistieron la concejala de Turismo, Raquel Caballero, presidenta de la Comisión Mixta de Turismo; Mª Dolores Cazaurang, en calidad de secretaria; Neus Cerveró y Juliana Pachioli, como gestoras del Plan de Destino Turístico Inteligente por parte de SIEN Consulting; Reyes Borredá, de la empresa de servicios ECSA Gestora; Rubén Ródenas, de la empresa Tiaki Viajes; Estela Barberà, en representación del sector hotelero; Concha Martínez, en representación de los hosteleros de Adexa; Alexandra Boluda y Paula Martínez, como técnicas de la Mancomunitat de la Costera; así como Sonia Pla, del grupo político municipal del PP de Xàtiva, y Pedro Aldabero, del grupo político municipal del PSOE de Xàtiva.

«La comisión es un espacio muy necesario de diálogo en el que podemos compartir visiones, detectar necesidades y tomar decisiones conjuntas. Quiero agradecer la participación de las empresas no solo en la comisión, sino también en todas las acciones que realizamos desde la concejalía de Turismo, porque gracias al trabajo conjunto estamos creando un modelo turístico más competitivo, más sostenible y de calidad para nuestra ciudad», ha expresado la concejala de Turismo Raquel Caballero.