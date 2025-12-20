Decorar el centro histórico de Xàtiva

En un paseo tranquilo por el conjunto histórico-artístico de Xàtiva, desde la Plaça de Sant Pere hasta el Raval de Sant Joan, o desde los barrios altos, bajo el Bellveret, hasta la calle Montcada, la sensación de poco cuidado del detalle y la ornamentación, salvo por algunas iniciativas vecinales, es un aspecto que llama tristemente la atención. La falta de limpieza en muchos rincones, remediada en parte por la reciente campaña intensiva del servicio de limpieza en calles y plazas principales, a la que debería seguir un necesario mantenimiento, a riesgo que el color negro, que ha teñido las aguas que los operarios han arrojado sobre el pavimento, vuelva a incrustarse en pocas semanas, tampoco ayuda a la imagen de un casco antiguo que parece desvencijada. En este contexto, iniciativas como la de “Vestim el nostre centre històric de Nadal” de la asociación vecinal “Casc antic, digne i viu” pueden aportar dinámicas de cambio para una “decoración” en la que hoy predominan los carteles de “Se vende”, muchos de ellos ya descoloridos, rotos o desplazados por el viento, en muchas calles y plazas, alternados con ventanales de madera cerrados con cristales rotos, cornisas y canales de aguas pluviales desprendidas o manchas de aceite de vehículos en el pavimento. No hay apenas arbolado en el casco antiguo, ni un mobiliario urbano amable y estéticamente acorde con el valor constructivo histórico del espacio. Hay muchos centros históricos de ciudades grandes, medianas y pequeñas en los que se ha actuado urbanísticamente, revalorizando la vida en los mismos y que incluso han obtenido prestigiosos reconocimientos con una excelente promoción. El cuidado de la imagen del centro histórico de Xàtiva no puede quedar tan sólo en manos de la buena voluntad del poco vecindario que reside, y resiste, a duras penas en el que fuera corazón de la ciudad. Ayuntamientos como el de Llíria premian el trabajo de comercios, asociaciones y vecindario en la decoración de la ciudad, así como por ejemplo, el montaje de belenes en estas fiestas navideñas.

Decoración navideña en una calle del casco antiguo de Xàtiva. / Antonio Martín Llinares

El cuidado y la ornamentación, con gusto, de espacios y lugares que han tenido importancia en la vida cultural, social e histórica del centro setabense, ayudaría a potenciar el orgullo de pertenencia del vecindario y la ciudadanía, así como a impulsar el conocimiento de la historia de la ciudad y el respeto a la misma. Y una vez comenzada la reversión de esa imagen negativa de un conjunto histórico-artístico del valor, y con la personalidad propia, del de Xàtiva, liderada por el ayuntamiento de la ciudad con la colaboración de la ciudadanía y de todos los agentes sociales, económicos y culturales de la sociedad setabense, habría que aspirar a ir más allá. Por ejemplo, en el marco del programa “Europa Creativa” o los conocidos premios Europa Nostra que, en palabras de su presidenta, la mezzosoprano de renombre mundial, Cecilia Bartoli, reconocen “iniciativas inspiradoras que demuestran cómo el patrimonio cultural puede ser una fuerza poderosa para un cambio positivo en Europa, fortaleciendo las comunidades, apoyando el bienestar, alimentando la creatividad y contribuyendo a la resiliencia económica”. El patrimonio cultural, y en este caso el de Xàtiva, cuidado y revalorizado en su entorno urbano, puede aportar belleza y significado a la vida cotidiana de residentes y visitantes y contribuir también a dar forma a un futuro más sostenible e inclusivo. Ya va con retraso un más que necesario de Plan Municipal de Embellecimiento de Espacios del Centro Histórico de Xàtiva, basado en la cultura del detalle, incidiendo en lugares y actuaciones puntuales estratégicas que no precisan de una gran inversión y que pueden provocar más acciones de embellecimiento a cargo de otros agentes, creando así un efecto dominó global.