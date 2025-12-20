Última oportunidad para el centro de alzheimer de Albaida

La construcción del futuro centro de día de enfermos de alzheimer de Albaida encara su última oportunidad. El recurso asistencial, en el que comenzaron las obras, pero se paralizaron por el coste de la actuación, ha sido licitado de nuevo ahora con un incremento del presupuesto hasta los 1.356.642 euros. La actuación encara así el tercer contrato, tras dos anteriores fallidos y un inicio de las obras, en el que se llegó a ejecutar la fase de estructura antes de interrumpir la actuación.

Urbanización La Torre de Albaida, donde se construye el centro de día de alzheimer. / Perales Iborra

El centro de día de alzheimer de Albaida se construye en una parcela municipal situada en la urbanización La Torre, en la zona residencial El Fumeral, en la que predominan viviendas de uso residencial unifamiliar. El proyecto, fruto de un convenio entre el ayuntamiento, la Obra Social de Caixa Ontinyent y la asociación Afmava (Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i altres Demències d’Albaida) cuenta con la financiación del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, que asume el 100% de la obra. El primer concurso se adjudicó en 2022 por 1.076.227 euros a Construcciones Francés, que acabó renunciando a la obra alegando que el precio no se ajustaba a la realidad de entonces, aludiendo ya a la subida del coste del precio de los materiales. El ayuntamiento solicitó a la conselleria un incremento del presupuesto, que se sustanció en 48.363 euros, licitando la obra por 1.129.236. El segundo contrato acabó adjudicándose por 1.106.652 euros a la empresa Urbasur Actividades de Construcción y Servicios SL, que comenzó la obra y que ya solicitó una suspensión de la ejecución, después que los técnicos municipales pidieran el desplazamiento de la ubicación del edificio en la parcela, un par de metros para que “quedara más centrado”, una petición de suspensión que fue desestimada por el ayuntamiento. La empresa acabó renunciando a la obra después de ejecutar la cimentación y la estructura del edificio.

Ahora, el Ayuntamiento de Albaida ha lanzado una tercera licitación de las obras del centro de alzheimer con un incremento del presupuesto avalado por la conselleria. El gobierno de Juan Carlos Roses ha acordado con la administración autonómica un aumento de la partida presupuestaria de 450.000 euros, según explica el primer edil, que asegura que el nuevo importe “es adecuado al incremento actual de los precios. Los técnicos han revisado todas las partidas para dotarlas con la financiación adecuada y ahora confiamos en que será la definitiva y el proyecto saldrá adelante”. Roses afirma que “es la última oportunidad que tenemos, porque la financiación del Pla Convivint cuenta con fondos europeos y el plazo de estos fondos está marcado para este 2026”. El alcalde afirma que el presupuesto de esta tercera licitación “está bien valorado y ya hay empresas que se han interesado por la obra”, avanzaba. El presupuesto de partida es de 1.356.642 euros, 200.000 más que la anterior adjudicación. “A esa diferencia de más de 200.000 euros añadimos otros 200.000 euros que ya hemos gastado en la obra, que cuenta ya con la estructura acabada. La suma alcanza los 450.000 euros que ha aprobado la conselleria”, afirma el primer edil.

Diseño del futuro centro de día de alzheimer de Albaida. / Levante-EMV

Las empresas interesadas en asumir la obra pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de enero de 2026 y, tras adjudicarse, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 6 meses. El centro de día de Alzheimer de Albaida se construye en una parcela de la calle Corts Valencianes, unos terrenos que ocupó la antigua fábrica del Blanqueo. El solar cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y el edificio ocupará una superficie de 1.280 metros cuadrados, tendrá forma de “L” y dispondrá de un patio, del que se han actualizado las mediciones en el nuevo contrato previsto ahora, y dará servicio a 54 usuarios. La primera licitación contemplaba unos 35 usuarios. El centro de día, que integrará la chimenea industrial de 13 metros de altura que formó parte de la antigua fábrica que habitó la parcela, será un edificio de una planta con salas polivalentes para las personas enfermas de Alzheimer, sala para pacientes externos, zona de servicios con baños, duchas, taquillas, almacén, zona de limpieza y sala auxiliar de peluquería y podólogo, según destacaba el proyecto. El edificio de la zona sur albergará las dependencias de administración, despacho de dirección, sala de reuniones, enfermería, la consulta médica y de psicología, gimnasio, comedor y cocina, entre otras dependencias. La zona de recepción, desde la que se organizará todo el edificio, se situará en el vértice de los dos brazos que formarán la “L” del centro de día.