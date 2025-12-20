Xàtiva licita el parking en la zona trasera de la Seu tras 10 años de gestiones

Después de una década de gestiones, el Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado por 93.541,88 euros las obras para el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento público en el solar ubicado en el número 7 de la calle Sant Vicent, a apenas 60 metros de la puerta trasera de la Seu.

En un principio, la previsión es habilitar 17 plazas reguladas de zona verde prioritarias para residentes, aunque podría añadirse alguna más y habrá un proceso de transición antes de ponerse en marcha este sistema de pago, según precisan fuentes municipales. Para respetar el entorno patrimonial en el que se enclava la intervención, la idea es cerrar el espacio con una puerta que simularía una falsa fachada de una vivienda, al estilo del parking ubicado en la plaça Calixte III, si bien esta operación se tiene que ir perfilando y entraña alguna dificultad, dada la particularidad que presenta la calle, de estrechas dimensiones.

En la antigua casa situada en este emplazamiento vivió a mediados del siglo XVII Domingo Ruiz, Mestre de Capella de la Colegiata Basílica de Santa María. La Federación Provincial de panaderos, pasteleros y confiteros de València la compró en 2004 con la idea de construir una subsede del gremio para Xàtiva y la comarca, más tarde desechada con el estallido de la crisis económica, que acabó dejando el terreno en manos de un banco. De la edificación apenas queda una fachada de muro de carga con un portón central y dos ventanas laterales de una planta. En el interior existe un muro de carga con el que se apoya una vigueta de hormigón pretensada, un pilar de fábrica y una viga sobre la que se apoyan varias viguetas de madera y un muro de carga adyacente a la vivinda medianera. También hay zonas con escombros.

El consistorio compró el solar en 2022 para materializar una actuación anunciada inicialmente en 2015 con la intención de aliviar la insuficiente oferta de aparcamiento existente en el casco antiguo de la ciudad, que ocasionan "estacionamientos indebidos que entorpecen el tránsito peatonal, invadiendo aceras y reduciendo el ancho de las calles". El suelo está reservado con la categoría de dotacional en el plan especial del núcleo histórico de Xàtiva.

Las obras para habilitar el parking -pavimentándolo y cerrando el espacio- se prolongarán durante un máximo de 4 meses y, según se expone en la memoria de la intervención, consisten en el derribo de los muros de carga y los pilares de fábrica existentes, así como las viguetas. El muro adyacente a la vivienda también se demolerá por medios naturales.

Cámaras y sensores de movimiento

La puerta de acceso se realizará mediante muros de carga de ladrillo cerámico de termoarcilla y con un pórtico metálico de 5,6 metros de luz para la salida y entrada de vehículos. La fachada presentará dos alturas y tratará de simular la de una vivienda, según el pliego. También se proyecta una instalación eléctrica con 15 focos en el aparcamiento. En concepto de mejoras que podrán ofertar las empresas aspirantes al contrato para obtener una mejor puntuación en el concurso destaca la instalación de cámaras de seguridad, sensores infarrojos de movimiento y luminaria led, que se activaría en coordinación con dichos detectores. De esta forma, los usuarios del parking tendrían constancia de la presencia de peatones en las inmediaciones del acceso -en una calle muy estrecha- y podrían extremar las precauciones en las maniobras de salida. "Estas mejoras contribuirán de forma eficaz al aumento de la calidad del funcionamiento del parking y aportarán un valor añadido al asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones a medio plazo, reduciendo posibles costes futuros para la Administración", se señala en el expediente de contratación.

El proyecto cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales y la autorización de la Conselleria de Cultura para la realización de actuaciones arqueológicas en la parcela. El proyecto fue anunciado hace dos legislaturas tras un acuerdo alcanzado con Federación de Panaderos, Pasteleros y Confiteros de València en virtud del cual esta entidad cedía al consistorio el uso de la parcela. Sin embargo, la operación quedó paralizada cuando se tuvo constancia de que la superficie había pasado a ser propiedad de una entidad bancaria.

La corporación municipal, sin embargo, mantuvo sus planes y formalizó la compraventa del solar.