Más de 3.700 escolares de la Costera y las comarcas vecinas han visitado el belén de Xàtiva

El Belén de Xàtiva continúa consolidándose como uno de los principales atractivos navideños de la ciudad, especialmente entre la comunidad educativa. En lo que llevamos de edición, un total de 3.787 personas procedentes de centros escolares, escuelas infantiles, centros de educación especial y residencias han visitado el belén, según los datos registrados hasta el 19 de diciembre.

Durante estas jornadas, han pasado por el belén alumnos y alumnas de Xàtiva y de otros municipios de la Costera, la Vall d’Albaida y la Ribera, con una participación muy diversa que incluye colegios públicos y concertados, escuelas infantiles, centros de educación especial y asociaciones y residencias de personas mayores y con diversidad funcional. A pesar de algunas cancelaciones producidas por la lluvia de la pasada semana, las visitas se han mantenido con una elevada afluencia, con jornadas que han superado ampliamente los 1.000 visitantes.

El Ayuntamiento de Xàtiva mantiene una apuesta firme por una programación navideña amplia y diversificada, pensada para todos los públicos. Además del belén, la ciudad ofrece otras propuestas destacadas como la exposición de Playmobil en el convento de Sant Domènec, el Mercado de Navidad en la Glorieta José Espejo o la Feria de Navidad en la Avenida Selgas, iniciativas que contribuyen a dinamizar la actividad cultural, comercial y turística durante estas fechas.

Más de 60.000 visitas desde la inauguración

Desde su inauguración, el Belén de Xàtiva ha recibido más de 60.000 visitas, con un balance total que asciende exactamente a 60.019 personas, una cifra que consolida este espacio como uno de los principales referentes navideños de la ciudad y un elemento clave de la oferta cultural de Xàtiva durante las fiestas.