Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

Agullent compra una parcela de 17.219 metros cuadrados para ampliar el cementerio

Los terrenos, adquiridos por 37.881 euros, elevan la superficie del camposanto hasta los 21.252 metros cuadrados

El alcalde de Agullent junto a los terrenos adquiridos para ampliar el cementerio.

El alcalde de Agullent junto a los terrenos adquiridos para ampliar el cementerio. / Ajuntament Agullent

Lluis Cebriá

Agullent

Agullent continúa avanzando en la mejora y ampliación de las infraestructuras municipales con el impulso de una nueva actuación al cementerio municipal. Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la adquisición de los terrenos adyacentes al recinto actual con el objetivo de hacer posible su futura ampliación, que permitirá albergar nuevos nichos y mejorar notablemente las instalaciones.

Terrenos adquiridos para ampliar el cementerio de Agullent.

Terrenos adquiridos para ampliar el cementerio de Agullent. / Ajuntament Agullent

Los terrenos adquiridos corresponden a la parcela 90 del polígono 5 y tienen una superficie de 17.219 m², que se suman a los 4.033,79 m² del cementerio actual. De este modo, el cementerio municipal pasará a contar con una superficie total de 21.252,79 m², que se destinarán a nichos, zonas verdes y espacios de estacionamiento.

La adquisición de los terrenos, por un importe de 37.881,80 €, ha sido subvencionada íntegramente por el Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València. Este proyecto se suma al resto de actuaciones ya presentadas por el Ayuntamiento de Agullent, orientadas a la mejora de los espacios y servicios municipales.

Parcela adquirida por el Ayuntamiento de Agullent para ampliar el cementerio.

Parcela adquirida por el Ayuntamiento de Agullent para ampliar el cementerio. / Ajuntament Agullent

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que “esta ampliación era necesaria para avanzarnos al agotamiento de nichos y poder empezar a proyectar la futura ampliación del cementerio, así como iniciar las actuaciones correspondientes”. En este sentido, ha añadido que “continuamos mejorando el cementerio, como hemos hecho durante los últimos años, y ahora lo hacemos con una nueva apuesta para dignificar y mejorar este espacio”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
  2. València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
  3. Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
  4. Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
  5. Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
  6. Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
  7. Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
  8. Los ‘bistros’ y los ‘muffins’ se comen el valenciano en los barrios más ‘cool’

Agullent compra una parcela de 17.219 metros cuadrados para ampliar el cementerio

Agullent compra una parcela de 17.219 metros cuadrados para ampliar el cementerio

Un concejal de Ontinyent desea suerte para la lotería... y también tener "salud para tardar en gastar los nuevos nichos del cementerio"

Un concejal de Ontinyent desea suerte para la lotería... y también tener "salud para tardar en gastar los nuevos nichos del cementerio"

La artista ilicitana M. Teresa Durá gana el XXIII Concurso de Pintura Juan de Juanes de Bocairent

La artista ilicitana M. Teresa Durá gana el XXIII Concurso de Pintura Juan de Juanes de Bocairent

El CAX Orientació asciende a 1ª División en la liga española

El CAX Orientació asciende a 1ª División en la liga española

¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva? Estos son todos los premios que han caído en el municipio

¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva? Estos son todos los premios que han caído en el municipio

¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent? Estos son todos los premios que han caído en el municipio

¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent? Estos son todos los premios que han caído en el municipio

Medio Ambiente activa el protocolo tras la aparición de liebres con síntomas de mixomatosis en la Font de la Figuera

Medio Ambiente activa el protocolo tras la aparición de liebres con síntomas de mixomatosis en la Font de la Figuera

Última oportunidad para el centro de alzheimer de Albaida

Última oportunidad para el centro de alzheimer de Albaida
Tracking Pixel Contents