Agullent compra una parcela de 17.219 metros cuadrados para ampliar el cementerio

Agullent continúa avanzando en la mejora y ampliación de las infraestructuras municipales con el impulso de una nueva actuación al cementerio municipal. Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la adquisición de los terrenos adyacentes al recinto actual con el objetivo de hacer posible su futura ampliación, que permitirá albergar nuevos nichos y mejorar notablemente las instalaciones.

Terrenos adquiridos para ampliar el cementerio de Agullent. / Ajuntament Agullent

Los terrenos adquiridos corresponden a la parcela 90 del polígono 5 y tienen una superficie de 17.219 m², que se suman a los 4.033,79 m² del cementerio actual. De este modo, el cementerio municipal pasará a contar con una superficie total de 21.252,79 m², que se destinarán a nichos, zonas verdes y espacios de estacionamiento.

La adquisición de los terrenos, por un importe de 37.881,80 €, ha sido subvencionada íntegramente por el Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València. Este proyecto se suma al resto de actuaciones ya presentadas por el Ayuntamiento de Agullent, orientadas a la mejora de los espacios y servicios municipales.

Parcela adquirida por el Ayuntamiento de Agullent para ampliar el cementerio. / Ajuntament Agullent

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que “esta ampliación era necesaria para avanzarnos al agotamiento de nichos y poder empezar a proyectar la futura ampliación del cementerio, así como iniciar las actuaciones correspondientes”. En este sentido, ha añadido que “continuamos mejorando el cementerio, como hemos hecho durante los últimos años, y ahora lo hacemos con una nueva apuesta para dignificar y mejorar este espacio”.