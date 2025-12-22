Agullent compra una parcela de 17.219 metros cuadrados para ampliar el cementerio
Los terrenos, adquiridos por 37.881 euros, elevan la superficie del camposanto hasta los 21.252 metros cuadrados
Agullent continúa avanzando en la mejora y ampliación de las infraestructuras municipales con el impulso de una nueva actuación al cementerio municipal. Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la adquisición de los terrenos adyacentes al recinto actual con el objetivo de hacer posible su futura ampliación, que permitirá albergar nuevos nichos y mejorar notablemente las instalaciones.
Los terrenos adquiridos corresponden a la parcela 90 del polígono 5 y tienen una superficie de 17.219 m², que se suman a los 4.033,79 m² del cementerio actual. De este modo, el cementerio municipal pasará a contar con una superficie total de 21.252,79 m², que se destinarán a nichos, zonas verdes y espacios de estacionamiento.
La adquisición de los terrenos, por un importe de 37.881,80 €, ha sido subvencionada íntegramente por el Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València. Este proyecto se suma al resto de actuaciones ya presentadas por el Ayuntamiento de Agullent, orientadas a la mejora de los espacios y servicios municipales.
El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que “esta ampliación era necesaria para avanzarnos al agotamiento de nichos y poder empezar a proyectar la futura ampliación del cementerio, así como iniciar las actuaciones correspondientes”. En este sentido, ha añadido que “continuamos mejorando el cementerio, como hemos hecho durante los últimos años, y ahora lo hacemos con una nueva apuesta para dignificar y mejorar este espacio”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- Los ‘bistros’ y los ‘muffins’ se comen el valenciano en los barrios más ‘cool’