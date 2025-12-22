La apertura del XIV Festival Internacional de Circo y Teatro de Ontinyent llena el parque Ausiàs March

La representación del espectáculo de circo contemporáneo y contenido pacifista "Eirenê", de la compañía La Troupe Malabó, daba inicio el pasado sábado por la tarde ante un numeroso público en el XIV Festival Internacional de Circo y Teatro en la calle de Ontinyent. La actuación tenía lugar en el Parque Ausiàs March, donde también está en marcha el Mercado de Navidad y el domingo por la mañana se escenificó otro espectáculo, "Rojo", de la compañía Mireia Miracle, que vio suspendida la sesión vespertina debido a la previsión meteorológica adversa.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, que coordina el Festival Internacional de Circo y Teatro en la calle, ha agradecido "la buena acogida que han tenido estas primeras actuaciones", animando a la ciudadanía "a disfrutar del resto de la programación prevista, que va a ser de lo más interesante". La siguiente actuación del festival es este lunes, 22 de diciembre, con la actuación de la compañía Jean Philippe Kikolas y el espectáculo "Sin remite" en el Parque Pere IV. Esta propuesta de circo-teatro y humor gestual mujer vida a un personaje sin palabras, cargado de nostalgia, que juega con la escena, los objetos y el público.

Martes por la tarde será el turno para la única actuación con acceso con entrada de la programación, con la compañía "Alodeyá" y el espectáculo “Rube”, a las 18:00 horas al Teatro Echegaray. En él una máquina de Rube Goldberg será montada sobre el escenario durante el espectáculo. Movimientos hipnóticos de los malabares con tubos imantados, pelotas, diábolos y mazas de luz programadas al milisegundo forman un espectáculo basado en las leyes de la física llevado a cabo por dos ingenieros y malabaristas con casi veinte años de trayectoria escénica, en un espectáculo donde física y circo se funden con el humor.

La siguiente actividad será el viernes por la tarde con la actuación a las 18:00 horas en la Plaza Mayor de la compañía Moi Jordana, con un taller de malabares. En él, René y Clotilde fabricarán sonrisas a través del *clown y el teatro gestual con espectáculos familiares. Los dos personajes ofrecerán un espectáculo de bienvenida donde a través del juego y el humor enseñarán los diferentes objetos malabares y su funcionamiento.

"Tanto el festival como el mercado de Navidad forman parte de la programación municipal navideña Ontinyent Ilusiona, que incluye cerca de 50 actividades repartidas por toda la ciudad con el objetivo de convertir Ontinyent en un polo de atracción cultural durante estas fechas y, al mismo tiempo, reforzar el comercio y la hostelería local", exponen desde el consistorio. El conjunto de la programación de “Ontinyent Ilusiona” se puede consultar en el web municipal www.ontinyent.es y en las redes sociales municipales.