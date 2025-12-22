Arnau Ballester, del Bádminton Xàtiva, se alza con dos oros en el Máster Autonómico de Las Torres

El Club Bádminton Xàtiva sumó cuatro medallas en el Máster Autonómico de Las Torres de Cotillas, en Murcia. El deportista setabense Arnau Ballester se colgó dos oros y Ximo Torres y Feliu Terol consiguieron dos bronces. El Máster Territorial Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior celebrado el pasado sábado en la localidad de Las Torres de Cotillas, reunió a un total de 97 deportistas de varias comunidades autónomas en las instalaciones municipales del Pabellón Mireia Belmonte. Los deportistas setabenses, Ximo Torres y Feliu Terol, participaron en la categoría Sub-19 en las pruebas de individual y de dobles, y Arnau Ballester lo hizo en las pruebas de individual y dobles mixto de la categoría Sub-15.

El gran triunfador de la jornada fue Arnau Ballester que consiguió colgarse dos oros. El primero de ellos en la prueba de individual masculino, donde quedó encuadrado en el grupo A, pues partía como cabeza de serie número uno, donde consiguió las dos victorias necesarias para asegurarse la primera plaza y el pase a la fase final. Ya en semifinales se cruzó con el deportista del CB El Campello Ángel Megias, al que derrotó por 21-11 y 21-15 asegurándose la disputa de la final.

En la final le esperaba otro jugador del CB El Campello, en este caso Mateo Gaja, que le puso las cosas difíciles al setabense a lo largo de tres sets, en una final que se extendió hasta los 50 minutos. El partido fue de una gran igualdad con gran alternancia de puntos, en el primer set el jugador de El Campello fue más resolutivo en los últimos rallys y se impuso por 21-16. El setabense reaccionó y consiguió mantener la igualdad en el marcador y mostrarse sólido en la fase final del set para ganar 19-21 y poner la igualdad en el marcador. De esta forma se llegó al tercer set, que decidiría al campeón, donde la historia se volvió a repetir, gran igualdad y rallys muy disputados para llegar a un final apretado donde Arnau volvió a mostrarse más sólido para cerrar el partido con 19-21 y colgarse el primer oro de la jornada.

En la prueba de dobles mixto de la categoría sub-15, Arnau Ballester compitió junto a Victoria Pérez del CB Almería. La pareja partió también como cabeza de serie y, pese a ser la primera vez que jugaban juntos, tuvieron un buen rendimiento en la pista, lo que les llevó a imponerse al resto de parejas consiguiendo de este modo el segundo oro del día.

En la categoría Sub-19 participaron Ximo Torres y Feliu Terol, este último de categoría Sub-17. Los deportistas setabenses no sufrieron en exceso para superar esta primera fase de grupo, ganando ambos sus dos respectivos encuentros y consiguiendo ambos la primera plaza en sus respectivos grupos, accediendo de este modo a la fase eliminatoria.

Ya en cuartos de final, ambos deportistas tuvieron un cruce duro contra deportistas del CB Teulada. Ximo Torres se enfrentó a William Chmylowskyj, al que se impuso por 21-18 y 21-12. Feliu Terol se cruzó con Lucas Vallés, al que derrotó por 23-21 y 21-19 en otro disputado encuentro. Con ello, los setabenses accedieron a las semifinales, cada uno de ellos por una parte del cuadro, enfrentándose en esta ocasión a los deportistas del CB Alicante. Ximo Torres se vio las caras frente a Unai Martínez en otro partido de gran igualdad, en el que el alicantino se mostró muy sólido en la parte final, ganando por un doble 21-17 al jugador del CB Xàtiva. En la otra semifinal, Feliu Terol se tuvo que enfrentar de nuevo a Jiaxi Zuo, también del CB Alicante, en esta ocasión Jiaxi no quiso que Feliu le diera problemas como en otras ocasiones y se empleó al máximo desde el inicio para imponerse 21-12 y 21-13. De este modo los setabenses consiguieron la tercera plaza.

En la prueba de dobles masculino, la pareja formada por Feliu Terol y Ximo Torres quedó encuadrada en el grupo C, donde se disputaron la primera plaza de grupo frente a Unai Martínez y Jiaxi Zuo en otro encuentro de gran intensidad que se llevaron los alicantinos por 21-17 y 21-14 dejando a la pareja setabense fuera de las semifinales y, por tanto, en quinta posición. Con estos buenos resultados los setabenses ponen punto final a la actividad competitiva de la entidad en esta temporada 2025.

Deportistas del Bádminton Xàtiva en la competición de parabádminton, en Toledo. / Javier Alcázar

Campus Internacional de Invierno de Parabádminton

Del 18 al 21 de diciembre se volvió a celebrar una nueva edición del Campus Internacional de Invierno de Parabádminton que, como viene siendo habitual, se celebra en las instalaciones del Polideportivo Rafael del Pino de la localidad de Toledo. En esta edición, el Club Bádminton Xàtiva contaba con la presencia de Selenia Pla a la que se unió un nuevo componente, el jugador Alexis Sañudo. La actividad, organizada por la Federación Española de Bádminton y la Federación de Castilla-La Mancha de Bádminton, ha vuelto a confirmar su relevancia dentro del calendario nacional e internacional, tanto por el nivel deportivo como por el clima humano generado entre todos los participantes.

Los jugadores del CB Xàtiva se unieron al grupo formado por deportistas nacionales e internacionales de diversos países, entre ellos Hong Kong, Perú o Alemania. Concretamente, de este último país participó Rick Cornell, el que hasta esta temporada ha sido el compañero de dobles del jugador del CB Xàtiva Thomas Wandschnaider. Los deportistas han trabajado diversos aspectos técnicos, tácticos y físicos a lo largo de las seis sesiones de trabajo programadas y que han estado bajo la dirección técnica de un gran grupo de profesionales encabezada por Daniel Sánchez Larsen, coordinador y entrenador principal, junto a Miguel Ángel Polo García, coordinador nacional de parabádminton, ha permitido desarrollar un trabajo profundo y estructurado. El equipo se ha completado con profesionales como Dina Abouzeid, Gustavo López o Jesús de la Mata, además de los expertos internacionales Liew Nam Min (Hong Kong) y Lee Chuen Chin (Malasia), junto a otros técnicos asistentes de FESBA y FEBACAM. Los deportistas del C.B Xàtiva regresan satisfechos tanto con la parte puramente técnica y el trabajo allí realizado, así como por el gran ambiente de trabajo y convivencia que se ha creado en esta edición, destacan desde el CB Xàtiva.

El Club Bádminton Xàtiva cesa su actividad de competición durante las fiestas navideñas y hasta el próximo sábado 10 de enero de 2026.