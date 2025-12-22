La artista ilicitana M. Teresa Durá gana el XXIII Concurso de Pintura Juan de Juanes de Bocairent

Bocairent celebró el pasado viernes, 19 de diciembre, la entrega de premios del XXIII Concurso de Pintura Juan de Juanes. El acto contó con la presencia de artistas, organizadores y patrocinios, y sirvió para inaugurar la exposición que se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero en la sala municipal que lleva el mismo nombre que el concurso. El primer premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Bocairent, recayó en la artista ilicitana M. Teresa Durá Sepulcre.

Los tres premios especiales, patrocinados por las empresas Helioprint S.L., Durplastics S.A. y Fundación Mutua Levante, fueron para Miguel Carlos Montesinos, Aída Mauri y Miguel Soro, respectivamente. Y el accésit, también con patrocinio municipal, fue para José Manuel Aznar.

En el acto intervinieron Juan Sanz, presidente de la asociación Art 92, y Xavi Molina, alcalde y concejal de Cultura. Los dos, como representantes de las entidades organizadoras, firman un texto conjunto en el catálogo editado: “Para Art 92 y el ayuntamiento, la presencia de unas treinta pintoras y pintores en una edición es el estímulo básico para preparar el próximo concurso. Por eso, desde aquí, agradecemos enormemente a los 35 artistas que intervinieron este año y que, además, aseguran volvernos a ver en otoño de 2026”, afirman.

Sanz y Molina destacan también el papel tanto de las empresas patrocinadoras como del jurado, este año formado por Montse Beneyto, Helios Gisbert y Pep Sanz. Igualmente, hacen un llamamiento al público para que visite la exposición: “Desde ahora, el XXIII Concurso de Pintura Juan de Juanes deja de ser de la organización, de los artistas, de los patrocinios y del jurado; pasa a ser vuestro, espectadoras y espectadores. ¡Disfrutadlo!”, concluyen.