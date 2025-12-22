El Atzeneta no levanta cabeza y pierde contra el Villarreal C

El pasado fin de semana se cerró la competición liguera en 2025 para los equipos de la Tercera Federación con la disputa de la decimoquinta jornada. El Atzeneta cayó ante el Villarreal C y se mantiene fuera de los puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Roda, que marca la zona roja de la clasificación. El Ontinyent 1931 vio rota su buena dinámica en la visita al Hércules B y sale de los puestos de promoción.

El Atzeneta afrontó el pasado sábado un partido muy importante para intentar revertir la mala dinámica, y lo hizo ante un Villarreal C de la zona alta, pero que llegaba con tres derrotas consecutivas. Era el segundo partido de la era Luis Navarro al frente del banquillo taronja, y el inicio del encuentro pudo suponer un punto de inflexión. El Atzeneta, en el minuto 22, trenzó una bonita jugada combinativa que terminó con el gol de Moha, que abría el marcador (1-0). La alegría duró poco en el Regit, ya que en el minuto 29 Douga empataba el encuentro con un disparo ajustado al palo (1-1).

Al descanso se llegó con el reparto de puntos y el técnico atzetenero fue el primero en mover el banquillo en el segundo periodo. El encuentro permaneció igualado, pero el minisubmarino lo desequilibró en los instantes finales. En el minuto 78, el conjunto groguet realizó un cambio de orientación para que Nizar El Jmili se hiciera con el esférico y, desde la frontal, le diera la vuelta al marcador (1-2). Pocos minutos después, con el Atzeneta volcado al ataque, Barattucci aprovechó un balón rechazado para poner el tercero (1-3). Con esta derrota, el Atzeneta cierra el año con 13 puntos, los mismos que el Roda, que marca los puestos de descenso.

El Ontinyent 1931 también disputó su partido el sábado visitando al Hércules B. Los de la Vall d’Albaida querían alargar su dinámica de nueve partidos sin perder, mientras que los de Roberto Campillo necesitaban ganar para romper su mala racha. El partido arrancó sin acciones destacables hasta el minuto 20, cuando Jorge García lo intentó con un disparo de larga distancia que atrapó el guardameta sin problemas. Poco después, Pedro Sempere controló el esférico dentro del área, pero no pudo finalizar la jugada. Los minutos pasaban y el primer gran susto llegó en el minuto 40, con un chut del ariete herculano que se estrelló en la cruceta. Al borde del descanso, el defensor Pau Sanchis cometió penalti y Alberto Sánchez se encargó de transformarlo para dar ventaja a los alicantinos (1-0).

La segunda parte no pudo empezar peor para los blanc-i-negres. Pau Sanchis vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos. El Hércules buscó el segundo gol y la respuesta del Ontinyent 1931 llegó con un remate de Chimo Reig que salió alto. A falta de 15 minutos para el final, los de Roberto Bas seguían vivos en el partido y Andreu Vivó apareció para evitar la sentencia herculana. El Ontinyent 1931 lo intentó hasta el final, pero no pudo empatar el encuentro. Se rompió la imbatibilidad de nueve partidos sin perder y los de la capital de la Vall d’Albaida cierran el año fuera del playoff.