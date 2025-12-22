El CAX Orientació asciende a 1ª División en la liga española

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) ha conseguido el ascenso a 1ª División de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) tras sumar los puntos necesarios en la última prueba de la temporada, disputada en Cáceres (Extremadura). El CAX Orientació se desplazaba hasta tierras extremeñas para disputar la 9ª y última prueba de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) de la temporada 2025. Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebró el VIII Trofeo Extremadura de Orientación, que contaba con 3 pruebas puntuables para la LEOP (una larga y dos de media distancia) y una para la LEOS (Sprint). El CAX Orientació participaba en esta prueba con un total de 8 corredores, que conseguían 7.250 puntos que los situaba en la quinta posición, puesto de ascenso.

Una atleta del CAX Orientació de Xàtiva en el Trofeo de Extremadura. / CAX Orientació

La zona donde se desarrolló la competición de larga distancia (sábado) y una de las pruebas de media distancia (lunes) era una típica Devesa Extremeña, que forma parte de los términos municipales de Albala y Torremocha. Un ecosistema agroforestal de bosque mediterráneo con arbolado de encinas y alcornoques con pastos para la ganadería extensiva. Su relevo era ligeramente ondulado, con riachuelos y pequeñas zonas pantanosas y áreas de vegetación espesa que escondían estructuras rocosas que aparecen por todas las zonas.

Las carreras del domingo, la de media distancia y la de esprint, se desarrolló por la localidad de Malpartida de Cáceres. Un reto técnico de alto nivel, el Monumento Natural Los Barruecos que ofrecía un terreno muy técnico y exigente. Desniveles suaves, visibilidad muy buena en general, solo afectada por las rocas, un paisaje lleno de formaciones rocosas singulares (torres, bolos, grietas, lanchas, etc.) que exigía una lectura fina y constando del mapa para identificar los puntos de control y mantener la dirección a este microrrelevo generado por las rocas. La carrera sprint fue por bosque y no en ciudad como suele ser habitual, explican desde el club setabense.

Después de las cuatro pruebas, en la clasificación general individual destacó la participación de Aitana Benito (F-12) que finalizaba en 8ª posición. Al CAX Orientació le preocupaba la clasificación por equipos. El club se desplazaba a Extremadura con el objetivo de aferrarse a los puestos de promoción. Finalmente, el equipo setabense cumplía el sueño del ascenso a 1ª división. La clasificación final estuvo muy ajustada y entre el 3.º y el 8.º clasificado tanto solo hubo unos 500 puntos de diferencia. El CAX conseguía 7.250’94 puntos y se situaba en la 5ª plaza de la clasificación. Con estos puntos, lograba el ascenso a la 1ª división.

Corredores del CAX Orientació en la prueba disputada en Extremadura. / CAX Orientació

La clasificación final de la 2ª división fue: Ascenso directo: 1.º Aligots, 2.º Coc y 3.º Centre Excursionista Alcoi. Promoción de ascenso: 4.º Gallaecia Raids, 5.º CAX Orientació y 6.º Raza Palleira. La Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) cuenta con una División de Honor, 1ª y 2ª división, con 25 equipos cada una, y una 3ª división en la cual participan el resto de equipos.

Tras el ascenso, el CAX Orientació disfruta del sueño conseguido. La temporada 2025 ya ha finalizado, pero el club de Xàtiva no para y ya prepara la próxima temporada, “con nuevos retos y nuevas ilusiones. Y con los brazos abiertos para recibir a la gente de Xàtiva y de la comarca que quieran conocer el deporte de las carreras de orientación y participar con nosotros”, animan desde el CAX Orientació.