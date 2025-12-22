El CEIP La Senia de l'Alcúdia de Crespins ofrece un concierto de villancicos en la residencia de mayores

El alumnado del CEIP La Senia de l'Alcúdia de Crespins ha visitado este lunes la residencia y centro de día de personas mayores dependientes de la localidad de la Costera para ofrecer un breve Concierto de Navidad. Alumnos de 5º y 6º de Primaria han protagonizado el recital, en el que han cantado tres villancicos populares (El Tamborilero, Campanas de Belén y Los peces en el río) y para concluir el concierto han interpretado "S'acosta el Nadal", un villancico del compositor Antoni Tolmos.

Los alumnos, al finalizar la actuación, han regalado una tarjeta navideña tanto a los residentes como al personal trabajador del centro. El acto "fue muy entrañable y muy emocionante tanto para las personas residentes como por el alumnado participante", explican desde el colegio. Después del recital, los 78 alumnos acompañados por sus profesores se desplazaron hasta la Plaza del Ayuntamiento donde cantaron nuevamente los villancicos para la gente del pueblo. La actividad estuvo organizada por el equipo docente del tercer ciclo de primaria del CEIP La Senia y contó con el respaldo del equipo directivo del centro educativo.