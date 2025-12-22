Un concejal de Ontinyent desea suerte para la lotería... y también tener "salud para tardar en gastar los nuevos nichos del cementerio"

Ya se sabe, las redes sociales han invadido nuestro día a día. Todo el mundo tiene perfil personal, ya sea un personaje anónimo o público. Y, a veces, los comentarios no son los más afortunados. Así ha ocurrido esta mañana, cuando el concejal de Ontinyent Óscar Borrell ha mandado suerte para la lotería de Navidad... y ha conectado su mensaje con el anuncio de que la construcción de los nuevos nichos del cementerio de Ontinyent ha finalizado.

"Mucha suerte para el sorteo de la lotería de Navidad! Sino, a tener salud para tardar en gastar los nuevos nichos del cementerio. Finaliza la obra de los nuevos nichos en el cementerio de Ontinyent", reza el mensaje que ha compartido en redes sociales.

La publicación ha sido criticada por la ejecutiva social del PSPV: "Este es el nivel. El comentario es muy desagradable. No nos sorprende viniendo de quién viene, pero esto realmente sobrepasa el límite de lo que es aceptable", exponen en un mensaje también compartido en redes sociales en el que critican la publicación.

Cabe recordar que las relaciones entre el PSPV y Ens Uneix se han visto tensionadas en las últimas semanas. El pasado 11 de noviembre la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix anunció que «suspendía» las ayudas de esta institución destinadas al Ayuntamiento de Gandia. El motivo fue un enfrentamiento verbal con Vicent Mascarell, que es diputado socialista, concejal en Gandia y secretario de Organización del PSPV.

Sin embargo, hace tres días llegó la primera ayuda de la Diputación hacia la capital de la Safor.