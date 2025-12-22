La Diputación ha invertido 14 millones de euros en subvenciones directas para Ontinyent desde 2023

El Ayuntamiento de Ontinyent ha cerrado hoy en el Museo del Textil la presentación por áreas del presupuesto municipal de 2026 con una rueda de prensa en que el alcalde, Jorge Rodríguez, y la 1ª teniente de alcalde, Natàlia Enguix, han hecho hincapié "en el papel determinante del apoyo de la Diputación para hacer posible una inversión global de 14 millones de euros en la ciudad desde 2023, entre los cuales hay varias acciones que se ejecutarán en el próximo año 2026. "Todo gracias a la fuerza de los votos, que hace posible que Ontinyent esté decidiendo en València", exponen desde el consistorio.

Jorge Rodríguez ha destacado que "el presupuesto municipal de 2026, que se aproxima a los 60 millones de euros, no es solo un documento contable, sino una hoja de ruta que refleja qué queremos para Ontinyent". El alcalde ha subrayado que "el 32% del presupuesto se destina a inversiones" y que "9 de cada 10 euros de estas proceden de administraciones superiores, especialmente de la Diputación, hecho que no es casualidad, sino fruto de la gestión, el trabajo y la capacidad de influencia que Ontinyent ha consolidado". Rodríguez ha remarcado que "gracias a este apoyo podemos proteger los servicios sociales y hacer una apuesta clara por la educación, el deporte, la cultura y las fiestas".

Por su parte, Natàlia Enguix ha detallado las inversiones concretas que la Diputación de València ha financiado o financiará en Ontinyent a lo largo de 2026, incidiendo que "todo este dinero ya están ingresados en el Ayuntamiento, lo cual permite planificar y ejecutar con garantías”. Entre las actuaciones ya ejecutadas o en marcha, ha destacado "la construcción de la residencia para personas mayores de la Beneficencia, con una aportación de 1,5 millones de euros; las reformas de las calles José Simó Marín y del grupo de viviendas de Ramon Llin, con una inversión global de 1,2 millones; así como los 400.000 euros destinados a la adecuación del nuevo Centro Incluye-TEA, que atenderá niños y niñas con trastorno del espectro autista".

En el ámbito deportivo y de eficiencia energética, Enguix ha señalado "el millón de euros para la mejora de la eficiencia energética de la piscina cubierta, otro millón para la reforma del pabellón polideportivo y del centro de natura CENTES, así como más de 1 millón de euros para la reforma y ampliación del campo de fútbol del*Clariano. "A estas inversiones se suma la adquisición de dos nuevos autobuses y de nuevas marquesinas para el transporte urbano, con una aportación de 1,1 millones de euros", prosiguen las mismas fuentes municipales.

La vicepresidenta primera también ha puesto el foco "en las actuaciones de regeneración urbana, como la inversión de cerca de 1,4 millones de euros en el barrio del Poble Nou para la adquisición y demolición de viviendas en mal estado, con el objetivo de generar nuevos espacios de convivencia, o la reforma integral de la plaza de la Concepción, financiada con 2,2 millones de euros del Plan Abierto de Inversiones. Además, recientemente se han aprobado 280.000 euros para mejoras en parques infantiles y está en tramitación el Pla Ontinyent Mejora, con 1,4 millones de euros para actuaciones coordinadas en diferentes barrios".

En cuanto a movilidad y comunicaciones, Enguix ha destacado "los 900.000 euros destinados a actuaciones al Carril y el Camino Viejo de Gandia, orientadas a mejorar la seguridad viaria y las conexiones comarcales". También ha resaltado "las ayudas provinciales para cultura, fiestas y promoción económica, como los 150.000 euros para acontecimientos como el Festival de Primavera, la Feria de Tiendas, Tapas y Rock u Ontinyent Ilusiona; los 100.000 euros para los actos de la declaración de los Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Internacional; o los 150.000 euros para los festivales Pebrella Fest y Nòmade".

Finalmente, Enguix ha señalado "como inversión de futuro los 300.000 euros destinados a la compra del inmueble que acogerá la nueva oficina comarcal de Gestión Tributaria, que dará servicio a los 34 municipios de la Vall d'Albaida". Tanto ella como el alcalde han coincidido en afirmar que "la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación está permitiendo aprovechar una oportunidad histórica para continuar transformando la ciudad y la comarca".