Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios en Valencia784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

El equipo ciclista de Xàtiva Highlevel contará con una plantilla con 15 corredores

Entre los nuevos fichajes de la escuadra de categoría elite y sub-23 están el setabense Asier Ortega y Xavi Mestre, de la Safor

Ciclistas del equipo Highlevel de Xàtiva.

Ciclistas del equipo Highlevel de Xàtiva. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

Xàtiva

El equipo ciclista de Xàtiva Highlevel, de categoría elite y sub-23, dispondrá de una plantilla de 15 corredores y varios de esos componentes serán extranjeros. Una escuadra de matrícula gallega, pero que su centro neurálgico se encuentra en la capital de La Costera.

Ciclistas del equipo Highlevel de Xàtiva en una carrera.

Ciclistas del equipo Highlevel de Xàtiva en una carrera. / Levante-EMV

Entre los nuevos fichajes del Highlevel para la nueva campaña se encuentran el setabense Asier Ortega y el corredor de la Safor Xavi Mestre, este último uno de los diez mejores juveniles del pasado año.

La columna vertebral del equipo dirigido por Antonio Llopis estará formada por Miguel Moya, Joan Martí Bennassar y el ciclista del Genovés Emilio Llopis, además de contar con Alejandro Merenciano, Héctor Domínguez y el setabense Alberto Bruce. Entre los extranjeros se encuentran el ecuatoriano Jacob White, con referencias de Joxean Matxin; Víctor Benereau, de Suiza; Carter Barnes, de Sudáfrica; y José Miguel Barbosa, de Portugal.

Entre las bajas, con respecto al pasado año, destacan las de Joan Cadena, Sergio Serrano, que sube a profesionales, Gabriel Rodas y el canalense Hugo Carsi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents