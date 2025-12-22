El Olímpic cierra la primera vuelta con una victoria contra el Eldense B

El CD Olímpic cerró la primera vuelta de la Lliga Comunitat el pasado sábado con una victoria por 1-0 ante el CD Eldense B en el campo de La Murta, en un encuentro intenso y muy disputado que se resolvió en la segunda parte y estuvo condicionado por las expulsiones.

La primera mitad transcurrió sin goles, con alternativas para ambos equipos y un ritmo alto desde el inicio. El Olímpic buscó profundidad por bandas y generó llegadas, mientras que el Eldense B presionó en campo rival y trató de dificultar la salida de balón local. Pese a las aproximaciones, el marcador no se movió antes del descanso.

El partido cambió en el minuto 56, cuando el Olímpic se quedó en inferioridad numérica tras la segunda tarjeta amarilla a Héctor Osca. Apenas tres minutos después, una falta al borde del área fue ejecutada por Viti, que conectó un disparo potente y directo que superó al guardameta visitante y estableció el 1-0, resultado que ya no se movería.

A partir de ese momento, el conjunto setabense replegó líneas y gestionó el partido desde el orden defensivo, mientras el Eldense B intentaba aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, el equipo visitante no logró generar ocasiones claras entre los tres palos. En el tramo final, el Eldense B también terminó con inferioridad tras una expulsión directa y una segunda amarilla, lo que equilibró el número de efectivos sobre el terreno de juego.

Al término del encuentro, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, subrayó la dificultad del choque y la importancia del triunfo: «Sabíamos que hoy no iba a ser un partido fácil» y añadió que estaba «contento, primero por los tres puntos, porque era el objetivo de la semana». Rueda incidió en la capacidad del grupo para adaptarse a lo que pedía el partido: «Cuando nos hemos quedado con uno menos, el equipo ha entendido perfectamente lo que tocaba hacer». Además, valoró de forma positiva la respuesta colectiva tras el gol: «A partir del gol hemos sido un equipo solidario, juntos, defendiendo bien y sin conceder ocasiones claras».

Por último, Rueda se refirió al cierre del año competitivo en casa: «Cerrar el año con una victoria en La Murta era importante para todos, para el vestuario y para la afición». Con esta victoria, el CD Olímpic cerró el año en La Murta sumando tres puntos, situándose a tres puntos de la Promoción de Ascenso.

Este martes, a las 20.30 horas, jugará en Tous el partido correspondiente a La Nostra Copa.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim sumó un punto ante el Carcaixent, tras empatar 1-1 en el partido disputado el pasado sábado en el campo municipal de los de la Vall d'Albaida. El Benigànim dominó la primera parte y Ramón González adelantaba a los locales en el minuto 26. Con esa ventaja de los "ganxuts" se llegó al descanso. El Carcaixent empató el encuentro en los últimos minutos, cuando en el 87 Peris igualaba la contienda y arañaba dos puntos a los de la Vall d'Albaida.

L'Olleria, por su parte, cayó derrotado por 1-2 frente al Alberic. Los de la Ribera abrieron el marcador en la primera parte. En la segunda, Yeray empataba para los de la Vall d'Albaida en el 82 y cuando se daba el empate como resultado, los de la Ribera marcaron el gol del triunfo en el descuento, dejando sin premio a los locales.