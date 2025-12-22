Una rotonda para la asociación de fiestas de Sant Cristòfol en Ontinyent

Ontinyent celebró el pasado sábado un acto institucional para descubrir la escultura que da nombre a la rotonda de la Asociación de Fiestas de Sant Cristòfol, situada en la Avenida del Textil. "Un acontecimiento con el cual la ciudad reconoce la tarea desarrollada durante más de tres décadas por esta entidad local vinculada al mundo del transporte", exponen desde el consistorio.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó durante su intervención "el valor simbólico del reconocimiento, con un acto humilde, pero con un gran valor simbólico. Con esta rotonda queremos rendir homenaje a todas las personas que se han dedicado al transporte y a todas aquellas que, a lo largo de estos 36 años, habéis mantenido viva la tradición de San Cristóbal”, señaló. El alcalde subrayó también "la importancia que el reconocimiento se haya hecho en el mismo entorno donde nació la asociación, así como la constancia y el esfuerzo de la entidad".

Por su parte, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, puso en valor la tarea de la asociación, explicando que “era importando poder celebrar este acto de nombramiento acordado en su momento por el pleno municipal. Hoy ponemos en valor todo el trabajo que hace la asociación, una entidad que contribuye de manera destacada a las fiestas y tradiciones de Ontinyent”, afirmó, felicitando la asociación por su trayectoria.

En representación de la asociación, su tesorero, Sergio Guerola, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y recordó los orígenes de la entidad. “Hace 36 años, un grupo de amigos y empresarios vinculados al transporte impulsó esta asociación. Para nosotros es muy importante que esta rotonda lleve nuestro nombre, especialmente en este lugar tan significativo”, indicó. El acto concluyó con el descubrimiento de la escultura conmemorativa y la entrega de un detalle en recuerdo a la asociación.