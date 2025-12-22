Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva finaliza los trabajos de gestión forestal y prevención de incendios en Bixquert y la Cova Negra

La actuación, subvencionada por la Diputació de València, ha contado con un presupuesto de 15.652 euros y ha durado unos dos meses

Zona de Bixquert donde se han realizado trabajos de gestión forestal en Xàtiva.

Zona de Bixquert donde se han realizado trabajos de gestión forestal en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha finalizado los trabajos vinculados a la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva para la gestión forestal y la prevención de incendios forestales del ejercicio 2024, impulsada por la Diputació de València. Los trabajos han sido realizados por la empresa Hedra Ingeniería Agrícola, S.L., con un presupuesto total de 15.652,03 euros, y han tenido una duración aproximada de dos meses.

Zona de Bixquert donde se han llevado los trabajos de gestión forestal en Xàtiva.

Zona de Bixquert donde se han llevado los trabajos de gestión forestal en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Las actuaciones se han desarrollado en dos zonas del término municipal. Por un lado, se ha ejecutado una faja auxiliar en la interfaz urbano-forestal anexa al Barranco de la Capanda, próxima a la urbanización del Mistero, en Bixquert. Por otro lado, se ha creado un área cortafuegos en el Paraje Natural Municipal de la Cova Negra de Xàtiva, siguiendo el curso del Barranco de la Creu.

Trabajos de gestión forestal en la Cova Negra de Xàtiva.

Trabajos de gestión forestal en la Cova Negra de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Estas actuaciones tienen como objetivo contribuir a la minimización del número de incendios forestales causados por la actividad humana y reducir los posibles perjuicios derivados de un incendio forestal. Los trabajos han consistido en actuaciones sobre la vegetación existente para disminuir la carga de combustible y reducir su peligrosidad, transformando puntos críticos en puntos de control mediante desbroces selectivos, el mantenimiento de las especies menos inflamables y la tala y poda de pies arbóreos.

TEMAS

