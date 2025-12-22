El Xàtiva Voleibol cae en Mallorca ante el líder

El primer equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva, el Familycash Xàtiva de superliga2 masculina (liga de plata española) cayó derrotado en la cancha del nuevo líder, el Mayurqa vóley Palma, por 3-1 (19-25/25-20/25-17/25-15). El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina tuvo jornada de descanso.

No pudo ser, nueva jornada muy complicada para los de Xàtiva, que viajaron a Mallorca, donde se enfrentaron al nuevo líder Mayurqa Vóley Palma en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Los mallorquines son un clásico de la liga profesional del voleibol español, aunque esta temporada militan en la superliga2. Los de Xàtiva viajaban mentalizados de la dificultad, pero con ganas de puntuar. Consiguieron sorprender al rival ganando el primer set, llevaron hasta el límite el segundo set, aunque finalmente cayó del lado local. Los mallorquines demostraron su condición de líderes en los dos sets siguientes.

Los de Daniel Mata lucharon lo indecible en la primera manga y se pusieron por delante, pese la igualdad en los primeros compases (9-11). Pronto vendría el primer tiempo muerto del Palma porque los de Xàtiva seguían jugando con comodidad (13-16). Los locales cometieron errores no forzados que aprovecharon los setabenses, que estaban jugando con mucha efectividad y sin complejos. Con 15-20 los mallorquines solicitaron su segundo tiempo muerto, y los de Xàtiva siguieron sorprendiendo en el marcador, para acabar con un punto directo de saque de Guillem García (19-25) que cerraba el parcial. Volvía la igualdad en la segunda manga (13-13), los locales estuvieron algo conservadores en su juego y los de Xàtiva obtuvieron una ligera ventaja en el marcador (15-17). El partido seguía con opciones para ambos conjuntos, espadas en alto (20-20). A partir de ese momento los locales comenzaron a arriesgar y les salió muy bien, porque con 22-20 los de Xàtiva tuvieron que solicitar tiempo muerto. A partir de aquí los errores en ataque, lastraron a los setabenses, que vieron cómo se les escapaba el segundo set por 25-20. En el tercer set, cambiaba el panorama porque el Palma tuvo un comienzo sensacional, que les permitió conservar las sensaciones del final de set anterior y pasaron a dominar (5-0) forzando el tiempo muerto de Xàtiva. Los setabenses intentaron recuperarse, pero el Palma, realizando un gran trabajo en ataque y defensa, que anulaba la reacción de Xàtiva, jugaba muy cómodo (20-11). Los de Xàtiva pelearon hasta el final, pero cedieron por 25-17. El cuarto set fue muy parecido al anterior, los mallorquines demostrando su condición de líderes y los de Xàtiva defendiéndose hasta el final. No hubo opciones para los setabenses, que trabajaron con una gran ventaja en contra en el marcador y acabaron cediendo por 25-15. Los máximos anotadores por Xàtiva fueron: Guillem García (16), Pablo Pérez (13) y Lázaro Amorós (11). Por el CV Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure y Even Gómez Prieto.

En Primera División nacional femenina, finalizada la primera fase, el Ahora Vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2026 en Xàtiva, contra el CV Rivas (Madrid).

Categorías de base

Buenos resultados en general en las primeras categorías. El Xàtiva junior masculino de la primera división autonómica sigue líder de la clasificación y ganó cómodamente por 3-0 contra el CV Algemesí. Doble partido del Ahora vóley Xàtiva de la primera división autonómica juvenil femenina que se mantienen líderes indiscutibles de la clasificación. El viernes ganaron en Xàtiva al CV Alicante 2000 por 3-0; y el sábado se desplazaron a la cancha del CV Sedaví, donde volvieron a ganar por 0-3. Victoria del senior femenino de la segunda división autonómica por 3-0 contra el CV Albal. Las de Xàtiva siguen liderando la clasificación. Victoria del Xàtiva de la segunda división juvenil femenina en Sedaví, que en el partido disputado el domingo ganó a domicilio por 0-3.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, ganaron las de Xàtiva en la primera división cadete femenina por 3-0 contra el Playas de Benidorm en un gran partido. En la primera división infantil femenina cedieron las de Dental Carralero Xàtiva por 0-3 ante un Playas de Benidorm superiores. Derrota del Xàtiva cadete masculino de la primera división en Gandia por 3-0 con parciales muy igualados (25-21/25-23/27-25). Gran victoria del Dental Carralero Xàtiva infantil femenino de la segunda división autonómica en la cancha del CV Valencia por 1-3.

Sorteo de la Copa de España Cadete masculina

Del 26 al 30 de diciembre de 2025 se disputará en Almería la Copa de España cadete masculina de primer nivel. El Xàtiva voleibol participa en la competición y ya conoce a sus rivales. Han quedado encuadrados en el grupo B y se enfrentarán al Cisneros La laguna de Tenerife (Canarias), al CV Parla de Madrid y al CV Barberà CMA de Barcelona.

El sábado 27 de diciembre en el Pabellón Palacio de los Juegos del Mediterráneo se enfrentarán a las 10:30 al conjunto madrileño del Parla. El mismo día a las 16:30 horas se enfrentarán a los catalanes del CV Barberà. Ya el domingo 28 de diciembre en el Pabellón de Huércal, se enfrentarán a las 11:00 al Cisneros de Tenerife. Los de Xàtiva lucharán por realizar un buen papel. Los dos mejores clasificados de cada grupo pasan a la siguiente ronda para jugar por los puestos 1 al 12, mientras que el tercero y cuarto de cada grupo jugarán por los puestos 13 al 24.