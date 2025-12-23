Más de 5.000 vehículos diarios: la CV-81 en Bocairent reordenará sus accesos con 12,4 millones de inversión

La Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación invertirá 12,4 millones de euros para la reordenación de accesos de la carretera CV-81, entre los puntos kilométricos 15+650 y 21+000, en el término municipal de Bocairent, "con el objetivo de mejorar la seguridad viaria", según exponen desde el departamento.

Las mismas fuentes comentan que "este anteproyecto, aprobado la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre de la Generalitat, se somete ahora a información pública durante un plazo de treinta días hábiles con el objetivo de recopilar posibles propuestas de cara a la actuación definitiva".

"La CV-81 forma parte de la Red Básica autonómica y desempeña un papel clave al conectar núcleos de población, enlazar con la red estatal y facilitar el acceso a grandes infraestructuras de transporte. En el tramo analizado, la carretera dispone de una calzada bidireccional de 7 metros de anchura y arcenes de 1,5 metros, con accesos mayoritariamente canalizados mediante vías de servicio y glorietas partidas, a excepción del acceso directo existente a una gasolinera", apuntan.

"Sin embargo, el desarrollo de nuevos polígonos industriales en el entorno hace necesario un planteamiento global para mejorar la seguridad vial. En particular, se prevé un incremento significativo del tráfico una vez entre en funcionamiento el polígono industrial ‘Casa de los Olmos’, lo que elevará la intensidad media diaria del tramo por encima de los 5.000 vehículos", prosiguen.

"Por ello, el anteproyecto plantea la ejecución de un enlace a distinto nivel en torno al P.K. 19+000, la eliminación de las glorietas partidas y la implantación de vías de servicio. De forma complementaria, se prevé dar continuidad a la vía verde del Xixarra mediante un itinerario ciclopeatonal desde el término municipal de Banyeres hasta el final de la actuación", defienden desde la conselleria.

"Cabe señalar que en el estudio de alternativas se tendrá en cuenta la continuidad de la vía pecuaria Cordel-Azagador del Pla de San Jorge, el acondicionamiento de las vías de servicio, la futura duplicación de la CV-81 y la presencia de diversos cauces en el ámbito de actuación", explican.

"Todas las soluciones se han diseñado conforme a la normativa vigente, minimizando la afección al medio ambiente e incorporando el trazado en planta y alzado, secciones tipo, firmes y pavimentos, intersecciones y conexiones con la red viaria y el planeamiento vigente, así como el análisis de la tipología de estructuras en función del estudio geotécnico", declaran.

A su vez, las mismas fuentes también especifican que "durante el periodo de información pública, la documentación podrá consultarse de forma telemática a través de la web de la Conselleria o presencialmente en las oficinas de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre, previa solicitud de cita. Las observaciones y alegaciones podrán presentarse por vía electrónica o por cualquiera de los medios previstos en la normativa".