La centenaria fachada modernista de los juzgados de Ontinyent recupera la estética original

La centenaria fachada de estilo modernista del juzgado n.º 1 de Ontinyent, datada de 1924, ya ha recuperado su estética original, al retirarse los andamios que todavía quedaban en las fachadas norte y oeste, después de haber finalizado en verano las mejoras a las fachadas sur y este. En este edificio, sede central de los juzgados en Ontinyent hasta que se ejecuten las obras de la nueva sede judicial en la ciudad, se encuentran los archivos de los enjuiciados n.º 1 y 3, las oficinas del enjuiciado n.º 1 (Civil y Penal), el Decanato, la Sala de Vistas y espacios destinados a procuradores y abogados.

El regidor de Territorio y Patrimonio del Ayuntamiento de Ontinyent, Óscar Borrell, calificaba de “gran noticia para el patrimonio local” la recuperación del aspecto original de la fachada de este edificio situado en la calle Comte de Torrefiel, muy visible para los vehículos y peatones procedentes de la Plaza Mayor que se desplazan hacia los barrios del Llombo y Sant Rafel. Borrell explicaba que “era una obra necesaria a nivel de imagen y de conservación del patrimonio, puesto que hay que recordar que el edificio está incluido al catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos como Bien de Protección Parcial, lo cual obligaba a actuar con criterios de restauración y conservación muy rigurosos”.

El regidor recordaba que “es trata de un proyecto que estuvo en los cajones del anterior gobierno autonómico del Botànic durante años, y que no vio la luz hasta esta legislatura. Después de 8 años con una red para evitar desprendimientos, contemplar el aspecto original del edificio es una gran alegría y un paso más en el trabajo de protección y recuperación del patrimonio local”, añadía. El edificio judicial, conocido como “Casa Delgado Molina”, es una de las obras más representativas del arquitecto Víctor Gosálvez Gómez. Con más de un siglo de historia, el proyecto, impulsado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública con una inversión de cerca de 160.000 euros, ha alcanzado casi 800 m² de fachadas y cubiertas.