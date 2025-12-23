El consumo de alcohol y las celebraciones provocan incidentes y denuncias por orinar en Xàtiva

La gran afluencia de personas que se registró el pasado sábado en la zona del Mercat de Xàtiva -y sus aledaños- causó un incremento de las conductas incívicas entre los grupos congregados debido a las celebraciones navideñas. Ya se sabe: la fórmula de quedadas y día festivo regada con el consumo de alcohol puede traer un aumento de incidentes. La situación se desbordó en lo concerniente a la masiva afluencia y desde la Policía Local de Xàtiva confirman que se impusieron hasta diez denuncias por conductas incívicas, la mayoría de ellas por orinar en la vía pública.

Rafa Valor, intendente en jefe de la Policía Local, ha atendido a Levante-EMV y ha analizado la situación: "Había hasta tres agentes a pié en la zona, que pueden ser reforzados por las tres patrullas que pueden llegar al Mercat en momentos puntuales. Reforzamos el dispositivo en la medida de nuestras posibilidades. El sábado de celebraciones navideñas es uno de los días de mayor afluencia, junto a la carrera de motos de la Fira, por ejemplo".

A su vez, Valor ha comentado que también se han realizado controles de tráfico en los accesos a la capital de la Costera y en puntos sensibles del municipio junto al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) durante todos estos días: "El sábado se confirmaron dos positivos por alchol y se interpusieron más de diez denuncias por motivos como circular con la ITV o el permiso de conducir caducada o portar en el turismo un objeto peligroso. Hablamos de que en la zona del Mercat podría haber más de 1000 personas en los momentos de mayor ebullición".

La situación ha sido denunciada por la asociación de vecinos "Casc Antic digne i viu" en sus perfiles de redes sociales: "El núcleo antiguo de Xàtiva mientras el ayuntamiento mira hacia otro lado, se llena de vomiteras, meadas, compresas, papel higiénico... Una auténtica pocilga...que algunos denominan 'ocio de calidad'. Y, mientras, el vecindario está soportando esta situación inadmisible y el desprecio de sus gobernantes que tendrían que velar por sus derechos", exponen en uno de los mensajes de denuncia compartidos durante los últimos días, acompañados de diversos vídeos en los que se ilustra la situación denunciada.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han explicado que a las siete de la mañana del domingo se activaron los servicios de limpieza -reforzados también- para limpiar todo la suciedad acumulada.