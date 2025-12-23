Cuelgan una bandera de Palestina en la montaña del "Piquet" en Enguera

La solidaridad con Palestina ha llegado hasta los pueblos de la Canal de Navarrés. Un grupo de escaladores colgó ayer una bandera de Palestina en el "Piquet", una de las montañas más representativas de la Sierra de la Plana y referente paisajístico de Enguera. La acción tuvo lugar ayer por la mañana.

En su cima, visible desde los alrededor, ha aparecido una gran bandera de Palestina acompañada de una pancarta con el mensaje: “Belén está en Palestina”. La acción reivindicativa ha tenido lugar el mismo día en el que se ha llevado a cabo una acción propalestina durante el sorteo de "El Gordo" en el Teatro Real de Madrid. Los impulsores de la iniciativa exponen que "la acción llevada a cabo en Enguera recuerda que la solidaridad con el pueblo palestino se encuentra también en los pequeños pueblos de interior y entornos rurales. La de Enguera ha sido la última muestra de apoyo a la población de Gaza que se ha llevado a cabo en estas comarcas, tras otras acciones destacables como la puesta de otra bandera en el entorno del Castell de Xàtiva o la convocatoria de diversas protestas y manifestaciones a lo largo del último año, como la del día 3 de octubre en Xàtiva, que congregó a más de 2.000 personas y fue secundada por 36 asociaciones y entidades comarcales".

El lema de la pancarta colocada en el Piquet coincide con el utilizado por el colectivo Marea Palestina, que en los últimos días ha difundido una acción simbólica consistente en la instalación de un belén inspirado en el Guernica, en recuerdo de las víctimas de Gaza, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.