Cuelgan una bandera de Palestina en la montaña del "Piquet" en Enguera
También ha aparecido una pancarta con el mensaje: “Belén está en Palestina”
La solidaridad con Palestina ha llegado hasta los pueblos de la Canal de Navarrés. Un grupo de escaladores colgó ayer una bandera de Palestina en el "Piquet", una de las montañas más representativas de la Sierra de la Plana y referente paisajístico de Enguera. La acción tuvo lugar ayer por la mañana.
En su cima, visible desde los alrededor, ha aparecido una gran bandera de Palestina acompañada de una pancarta con el mensaje: “Belén está en Palestina”. La acción reivindicativa ha tenido lugar el mismo día en el que se ha llevado a cabo una acción propalestina durante el sorteo de "El Gordo" en el Teatro Real de Madrid. Los impulsores de la iniciativa exponen que "la acción llevada a cabo en Enguera recuerda que la solidaridad con el pueblo palestino se encuentra también en los pequeños pueblos de interior y entornos rurales. La de Enguera ha sido la última muestra de apoyo a la población de Gaza que se ha llevado a cabo en estas comarcas, tras otras acciones destacables como la puesta de otra bandera en el entorno del Castell de Xàtiva o la convocatoria de diversas protestas y manifestaciones a lo largo del último año, como la del día 3 de octubre en Xàtiva, que congregó a más de 2.000 personas y fue secundada por 36 asociaciones y entidades comarcales".
El lema de la pancarta colocada en el Piquet coincide con el utilizado por el colectivo Marea Palestina, que en los últimos días ha difundido una acción simbólica consistente en la instalación de un belén inspirado en el Guernica, en recuerdo de las víctimas de Gaza, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV