La Diputació financia la construcción de una rampa de acceso al centro de enfermos de Alzheimer de Benigànim

La Diputació de València ha financiado la construcción de una rampa para mejorar la accesibilidad al centro de respiro de personas con Alzheimer de Benigànim. El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha visitado este martes, junto a la alcaldesa de la localidad, Yovana Herrero, el edificio municipal que el ayuntamiento ha acondicionado con ayuda de la institución provincial para su uso como centro de respiro por parte de la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres Demències de Benigànim.

Herrero y Mompó en la visita al centro de respiro para enfermos de Alzheimer de Benigànim. / Raquel Abulaila

La subvención de cerca de 26.000 euros ha supuesto la eliminación de barreras arquitectónicas mediante una rampa de entrada y la adecuación de algunos espacios, en lo que hasta ahora era un centro multiusos ubicado en el Parque L’Ortisa, y que va a entrar en funcionamiento en beneficio tanto de los usuarios de esta asociación como de sus familiares y cuidadores.

El presidente Vicent Mompó ha subrayado que “uno de los principales objetivos de la Diputació es estar al lado de los municipios, porque la manera en la que diseñamos nuestros espacios también define, en parte, la sociedad que queremos”. En este sentido, Mompó ha destacado que “invertir en accesibilidad no es solo eliminar barreras físicas, sino también garantizar derechos y oportunidades para todas y todos”. El presidente ha incidido en la importancia de que “las personas mayores y aquellas con determinadas condiciones o enfermedades puedan acceder a los espacios públicos en igualdad de condiciones”. “Queremos que invertir en accesibilidad no sea una excepción, sino un principio básico de esta provincia, porque aspiramos a una provincia inclusiva y mejor para todos”, ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Benigànim, Yovana Herrero, ha destacado que el centro “ya está preparado para que puedan entrar todas las personas con Alzheimer que pertenecen a la asociación”, y ha reconocido que la ayuda de la Diputació “ha supuesto un gran impulso para el ayuntamiento, ya que nos ha permitido sufragar los gastos necesarios para poner el local a punto".

Herrero ha explicado que el edificio funcionará como una unidad de respiro, abierta no solo a los usuarios de la asociación, sino también a otras personas que lo necesiten, y ha avanzado que en el centro se desarrollarán talleres cognitivos, actividades específicas para este tipo de enfermedades y charlas dirigidas a los familiares y cuidadores. Asimismo, ha señalado que, aunque el municipio cuenta con un plan de inversiones, “siempre es necesario el apoyo de la Diputació para poder llevar a cabo actuaciones como esta, que de otro modo serían imposibles”.