Un hombre es hospitalizado tras ser agredido con unas tijeras en una reyerta en Xàtiva
El incidente ocurrió ayer pasada la una del mediodía en la partida del Puig
Todo ocurrió ayer, lunes 22 de diciembre, pasada la una del mediodía. Un hombre fue hospitalizado tras ser agredido por otro con unas tijeras tras registrarse en una reyerta en la partida del Puig de Xàtiva. El incidente causó la movilización de efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y de un equipo sanitario movilizado con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). Así, las fuentes consultadas explican que se recibió un aviso del centro de Emergencia 112 en el que se informaba "de que se había registrado una discusión entre dos personas y una de ellas le había clavado unas tijeras en la cabeza a otro varón, que sangraba de forma abundante".
Una patrulla de la Policía Local una dotación de la Guardia Civil y una ambulancia respondieron al aviso. El equipo sanitario atendió en primera instancia al herido y luego lo trasladó al hospital Lluís Alcanyís para verificar la profundidad de las heridas y realizar los tratamientos para la cura.
Los agentes movilizados identificaron a los presentes. El presunto agresor -de nacionalidad extranjera- no portaba documentación y no colaboró en su identificación, por lo que fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Xàtiva. Los agentes encargados del caso están trabajando en la investigación de las causas del incidente.
