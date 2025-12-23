El IES Jaime I de Ontinyent aborda la conexión entre FP, empresas y territorio para impulsar el empleo.

El IES Jaime I de Ontinyent acogió el pasado viernes la jornada de trabajo “Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio”, un encuentro que reunió empresas de varios sectores productivos, centros educativos y representantes institucionales con el objetivo de reforzar la conexión entre la Formación Profesional y las necesidades reales del tejido económico del territorio. Este tipo de estudios han cogido fuerza en los últimos años y cada vez son más estudiantes los que apuestan por este tipo de formación.

La jornada contó con la presencia de la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, el alcalde Jorge Rodríguez y varios representantes del mundo académico, empresarial, sindical y municipal. "Durante la mañana se analizaron los estudios de FP y su relación directa con sectores estratégicos como el textil, el metal, la construcción o la industria, ámbitos que actualmente presentan una elevada demanda de profesionales cualificados", exponen desde el consistorio.

En su intervención, el alcalde subrayó que "uno de los principales retos a los cuales se enfrenta el territorio es la necesidad de profesionales en sectores clave". Y señaló que "son muchísimos los empresarios que nos trasladan su preocupación por la falta de personal y de trabajadores y trabajadoras que quieran incorporarse a sus empresas”. Jorge Rodríguez incidió también en "el papel fundamental de las administraciones en la hora de generar y retener talento joven!, destacando que "es importante que la formación que la gente adquiera tenga una practicidad y un resultado económico, porque al fin y al cabo nos formemos y trabajemos para poder vivir”. En este sentido, defendió "una FP adaptada a la realidad productiva y capaz de ofrecer oportunidades laborales estables y de calidad".

El alcalde remarcó igualmente "la importancia de la prospección continua de nuevas necesidades y oportunidades", señalando que “no solo es imprescindible ligar la sinergia entre empresa y Formación Profesional, sino también encararla teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y las voluntades de las personas que se forman”. Rodríguez reconoció "la dificultad de atraer alumnado hacia sectores con trabajos exigentes, pero con una alta capacidad de ocupación, y apostó para trabajar conjuntamente para hacerlos más atractivos".