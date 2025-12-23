Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama a Policía Local tras quedarse encerrado en la Seu de Xàtiva

El incidente del hombre encerrado en la Seu de Xàtiva se suma a otro similar ocurrido en diciembre, cuando una pareja quedó atrapada en el Castell de la ciudad

Un hombre sale ayer de la Seu de Xàtiva.

Un hombre sale ayer de la Seu de Xàtiva. / Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Ocurrió el pasado lunes 22 de diciembre, pasadas las once de la mañana. Un hombre se vio obligado a llamar a la Policía Local de Xàtiva tras quedarse encerrado en la Seu de Xàtiva. Así, el visitante -natural en Cádiz- llamó a las dependencias de la Policía Local de Xàtiva informando que "había estado visitando la iglesia de la Seu y después se había percatado de que la puerta de acceso a la misma se encontraba cerrada y no podía salir".

Así, desde la Policía Local de se pusieron en contacto con el responsable de las instalaciones religiosas, que se personó en el lugar y abrió la puerta al hombre para que pudiera salir.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tip en la capital de la comarca de la Costera. Cabe recordar, por ejemplo, que una pareja se quedó encerrada con su coche el pasado 10 de diciembre en la carretera de acceso al Castell de Xàtiva. Los visitantes, procedentes de la localidad de Carcaixent, no escucharon los avisos acústicos e intentaron salir cuando la puerta estaba cerrada con candado. Tuvieron que llamar a la Policía Local y esperar a que una patrulla subiera hasta las inmediaciones de la doble fortaleza para poder abrir el candado que fija la cadena de seguridad. Esta situación ya se ha repetido con anterioridad.

TEMAS

