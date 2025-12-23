El ontinyentí Salva Pla se proclama campeón del mundo de Deka Fit 2025 en Miami

El deportista de Ontinyent Salva Pla se ha proclamado recientemente campeón del mundo por equipos y subcampeón del mundo individual en el Campeonato del Mundo Deka Fit 2025, una competición de fitness mundial, que se celebró en Fort Lauderdale, en Miami (Florida, EE. UU).

El atleta ontinyentí ha sido recibido por el alcalde, Jorge Rodríguez, acompañado por el regidor de Deportes, Ferran Gandia. Durante la recepción institucional, Salva Pla mostró al primer edil los trofeos obtenidos en esta competición internacional, que combina carrera y estaciones funcionales de alta intensidad. El alcalde le hizo entrega de un detalle personalizado como reconocimiento a su trayectoria y a los resultados logrados.

Recepción al deportista Salva Pla, campeón del mundo de Deka Fit, en el Ayuntamiento de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Jorge Rodríguez destacó que “Salva Pla es un ejemplo de constancia, esfuerzo y superación, y es un orgullo para Ontinyent contar con referentes deportivos de nivel internacional”. Por su parte, el regidor de Deportes, Ferran Gandia, subrayó que “resultados como los de Salva Pla son una motivación para las nuevas generaciones de deportistas y refuerzan el trabajo que se hace desde la ciudad para fomentar la actividad física y el deporte de competición”.

Salva Pla agradeció el reconocimiento institucional y explicó al primer edil y al regidor el camino hasta lograr los buenos resultados conseguidos en el mundial. En la competición individual DEKA FIT, Pla consiguió la medalla de plata en la categoría de 40 a 44 años con un tiempo de 33 minutos y 26 según, convirtiéndose en el segundo mejor atleta del mundo de su grupo de edad. Ya en la modalidad por equipos, disputada por la tarde, volvió a destacar con el título mundial por parejas con un tiempo de 28 minutos y 32 segundos.