Xàtiva implementa su III Plan de Igualdad para "eliminar desigualdades y garantizar la igualdad de género"

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado hoy, con los votos favorables del PSPV-PSOE, Partido Popular y Xàtiva Unida, y la abstención de VOX, el III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva, "un documento estratégico que establece la hoja de ruta municipal para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de la organización municipal y avanzar hacia una administración más justa, inclusiva y comprometida con los derechos humanos", según exponen desde el consistorio.

Las mismas fuentes municipales comentan que "este nuevo plan se concibe como una herramienta fundamental para orientar, revisar y reforzar las políticas de igualdad del Ayuntamiento, con el objetivo de eliminar las desigualdades de género e integrar de manera real y transversal la perspectiva de género en todos los procesos de gestión municipal. El documento da continuidad al trabajo desarrollado en los planes anteriores y actualiza las líneas de actuación de acuerdo con el marco legal vigente y la realidad actual de la plantilla municipal".

También comentan que "el III Plan de Igualdad se ha elaborado a partir de un diagnóstico exhaustivo de la situación interna del Ayuntamiento, basado en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos relativos a la composición de la plantilla, las condiciones laborales, la formación, la promoción profesional, la conciliación, las retribuciones y la salud laboral, entre otros ámbitos. Este análisis ha permitido identificar tanto los puntos fuertes de la organización como las áreas de mejora que requieren una actuación específica".

"Entre los principales objetivos del plan destacan la sensibilización de toda la plantilla en materia de igualdad, la reducción de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, la garantía de procesos de selección y promoción libres de sesgos de género, la integración de la perspectiva de género en la gestión de recursos humanos y el refuerzo de las medidas de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo", prosiguen.

A su vez, explican que "el plan incorpora un plan de acción estructurado en objetivos y medidas concretas, con responsables y calendarios definidos, que abordan aspectos como la cultura organizativa, la formación en igualdad, el equilibrio entre departamentos feminizados y masculinizados, la conciliación de la vida laboral y personal, la igualdad retributiva y la mejora de los mecanismos de seguimiento y evaluación".

«Este Plan es importante porque intenta corregir las desigualdades existentes desde la organización y tiene como objetivo aumentar la sensibilización en materia de igualdad entre todas las personas de la organización. Tenemos una muy buena hoja de ruta para lograr una igualdad plena», ha explicado la primera teniente de alcalde y portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, mientras que la concejala del PSPV-PSOE, Lena Baraza, ha manifestado que «aprobar este Plan es una responsabilidad nuestra como Ayuntamiento y hay que agradecer a los departamentos implicados el análisis y el plan de trabajo para mejorar la igualdad de condiciones y oportunidades en nuestro Ayuntamiento».

Por último, la concejala del Partido Popular, Ana Díez, ha expresado que «votamos a favor y esperamos que sean coherentes con la redacción, que pasen a la acción y que sigamos entre todos la misma hoja de ruta».

El III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva estará disponible como recurso municipal en la web del Ayuntamiento.

Otras aprobaciones

El pleno municipal también ha aprobado el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Xàtiva para el ejercicio 2026, la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Generalitat Valenciana a favor de agentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Xàtiva, y la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026.