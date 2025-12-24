Roban toda la mercancía de un puesto artesano del mercado navideño de Xàtiva:«Es el trabajo de un año»

Nuria Samper del Pino es una artesana que lleva tres años participando en el mercado que la Asociación de Empresarios y Empresarias de Xàtiva y la Costera (Adexa) y el Ayuntamiento de Xàtiva organizan en la glorieta José Espejo, cerca del belén monumental. La edición 2025 de la iniciativa es su tercera participación, tras dos años «muy buenos». Sin embargo, la tercera aventura se truncó la semana pasada: los «cacos» entraron en su caseta y se llevaron toda la mercancía que este año había traído, valorada en 8.000 euros.

«Yo hago bolsos artesanales de alta calidad, son productos en los que puedo trabajar una semana o más tiempo. Pueden ser de varios tamaños, pequeños o grandes», explicó la damnificada. «Es el tercer año que vengo a la feria de artesanía que se organiza en Navidad, la verdad es que siempre me ha ido muy bien, siempre he estado muy contenta. Lo que ha pasado es una desgracia para mí», apuntó del Pino, artesana afincada en Xàtiva.

Cree que los hechos ocurrieron durante la noche del lunes o el martes pasado:«Yo he ido viniendo de seguido casi todos los días. Nos avisaron de que iban a ver unos días este año sin seguridad, pero yo he pagado como los ejercicios anteriores. No sé que pasó, tuve como una sensación negativa. Vine a la caseta y me lo encontré todo revuelto. Arrancaron el candado de la puerta de atrás. Yo me había comprado tres más. Todos los años he pagado lo mismo y sí había seguridad», narró del Pino.

Tras el shock inicial, la vendedora tuvo que hacer balance de la mercancía robada: "No han dejado nada de valor, se han llevado como unos cien bolsos artesanales, de varios tamaños y precios. Yo creo que lo que se han llevado valdrá 8.000 euros o más. Es el trabajo de todo un año».

«La Navidad y el mercadito artesano de Xàtiva es la mejor época del año en ventas para mí. Este año había hecho mucha promoción en redes. Son productos que sí vendo», lamentó. La afectada ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional: «El día que vine estaba muy mal, pero mis padres me acompañaron a la comisaría. Lo que quiero es que salga el culpable, que me devuelvan lo robado. La Policía me ha dicho que van a intentar revisar las cámaras de seguridad que hay cerca, en el edificio del Ayuntamiento, tienen que hablar con ellos».

«Hablé con Adexa, aún no he podido hablar con el Ayuntamiento. Las soluciones que me dieron no me satisfacían. Me dijeron, incluso, de hacer una rifa solidaria para recolectar el dinero», expuso.

Jabones y bebidas

Junto al robo perpetrado en la caseta de bolsos artesanales, los ladrones también se hicieron con productos en un puesto de jabón artesanales -valorados en unos 800 euros- y con varias cajas de bebidas en un food truck. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva lamentaron los hechos y explicaron que «avisamos por escrito a todos los vendedores de que habría varios días sin servicio de seguridad».