Xàtiva encarrila las obras del CEIP Attilio Bruschetti para “salvar” los fondos del Pla Edificant

El Ayuntamiento de Xàtiva encarrila el inicio de las obras de reforma del CEIP Attilio Bruschetti para “salvar” los fondos del Pla Edificant, tras advertir la Conselleria de Educación de la posibilidad de retirar los fondos para ejecutar la actuación, ante el retraso en la licitación de las obras por parte del consistorio. Una demora que el ayuntamiento fundamentó en los “inconvenientes” técnicos de una obra en un edificio emplazado en el casco antiguo y que requería de ciertos permisos cuya tramitación se demoró, postergando la licitación.

La Mesa de Contratación del ayuntamiento ha aprobado este martes, 23 de diciembre, -según la resolución publicada a través de cauces oficiales- la oferta presentada por la empresa local Powerful Construcciones y Contratas SL para ejecutar la intervención, que cuenta con un presupuesto de 826.295 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses. El ayuntamiento recurrió el pasado mes de noviembre a un procedimiento negociado sin publicidad en el que invitó a seis constructoras a presentar ofertas y desencallar así las obras en el colegio, tal como informó Levante-EMV.

Las obras de actuación contemplan trabajos para mejorar la accesibilidad del edificio, con la instalación de un ascensor, así como obras de adecuación en la cocina, instalación eléctrica, pavimentos, falsos techos, carpintería, canalones y bajantes, baños, ampliación del edificio secundario y la caldera del colegio, según destaca el proyecto.

La Mesa de Contratación propone aceptar la oferta de la única licitadora que ha llegado al final del proceso, tras excluirse, en una reunión anterior, a la otra licitadora que concurrió al procedimiento “por no contar con la clasificación exigida en el pliego de cláusulas administrativas” del contrato. Fuentes municipales explican que, tras comprobar que la oferta presentada por Powerful Construcciones y Contratas SL “es correcta”, se propone a la mercantil para ejecutar los trabajos. “Ahora la empresa presentará la garantía, se conformará contrato y en un plazo de unos diez días podría firmarse para que cuánto antes empiecen las obras”. Tras ello, se acordará con el centro educativo el inicio de la actuación, que las mismas fuentes fijan en torno al próximo mes de marzo. “Es una obra importante y necesaria en un edificio antiguo que precisa de esta intervención”, afirman estas fuentes municipales, que remarcan que la adjudicación a Powerful “es una buena noticia. Es una empresa de Xàtiva y desde el ayuntamiento se ha apostado por una empresa local”, incidía.

La obra en el CEIP Attilio Bruschetti ha tenido en vilo al ayuntamiento, que ha acelerado al máximo los trámites para adjudicar la actuación después de que en abril, la Conselleria de Educación abriera un expediente de revocación de la inversión del Pla Edificant aprobada en 2023, al comprobar que más de un año después de aprobar la delegación de competencias en el consistorio para ejecutar los trabajos, éste no había licitado las obras. El ayuntamiento alegó la demora en los permisos para llevar a cabo la actuación en el edificio emplazado en el casco antiguo y aceleró el proceso para adjudicar las obras. La conselleria “levantó” el bloqueo, pero advirtió que vigilaría que se cumplieran los plazos, tal como informó este diario.

Así, el ayuntamiento licitó las obras, un proceso que quedó desierto ante la falta de ofertas. Tras ello, y para agilizar aún más el proceso, recurrió al procedimiento negociado sin publicidad, con la invitación a empresas para presentar ofertas. Un proceso negociado que culmina ahora favorablemente con la propuesta de una empresa que ejecutará la reforma del colegio Attilio Bruschetti.