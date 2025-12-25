El alcalde recibe el primer dorsal de la XXXI Sant Silvestre benéfica de Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recibido el dorsal número 1 de la Sant Silvestre de Ontinyent 2025, el primero de los dorsales solidarios que ya se han puesto a la venta para participar en esta tradicional carrera popular. El dorsal ha sido entregado por Francesc Nadal, padre de Laia, en representación de la asociación El Somni de Laia, entidad ontinyentina que este año será la beneficiaria íntegra de la recaudación.

La Sant Silvestre de Ontinyent, que cumple 31 ediciones, tendrá lugar el próximo martes 30 de diciembre a partir de las 20.00 horas, con salida y llegada en la plaza Mayor. Se trata de una prueba popular y no competitiva, abierta a personas de todas las edades, en la cual también pueden participar mascotas, y que cada año reúne cerca de 2.000 participantes. En esta edición, todos los fondos recaudados se destinarán al Somni de Laia, asociación creada para apoyar a las personas afectadas por el síndrome de Angelman, un trastorno neurológico de origen genético causado por la pérdida de la función del gen UBE3A al cromosoma 15, fundamental para el control del habla, el movimiento y el aprendizaje. Laia Nadal Martínez es una niña ontinyentina de 7 años afectada por este síndrome, y la creación de la asociación tiene como objetivo visibilizar la enfermedad y dar respuesta a las necesidades que conlleva.

El alcalde Jorge Rodríguez y el regidor de Deportes, Ferran Gandia, han animado la ciudadanía a participar en esta actividad, pero sobre todo a comprar el dorsal aunque después no se pueda correr, “puesto que así se estará colaborando con una buena causa solidaria”. Los dorsales tienen un precio de 1 euro y ya se pueden adquirir en el Ayuntamiento de Ontinyent, el polideportivo municipal y a los establecimientos colaboradores Lurbel, Farmacia Adelia Jordà, KM42-K. Alma, Intersport Rull y Radical Bike. Además, el mismo día de la carrera también se podrán comprar dorsales en la plaza Mayor, una hora antes del inicio.

En cuanto al recorrido, el regidor de Deportes ha explicado que este año se introduce una pequeña novedad, puesto que la calle Sant Antoni sustituirá la avenida Almaig en sentido de bajada, manteniéndose el resto del itinerario habitual por las calles de la ciudad. Gandia ha querido agradecer la colaboración de todas las personas voluntarias, entidades y servicios implicados en la organización, y ha apelado al sentido común y al respecto a las indicaciones de seguridad, especialmente por parte de los participantes más rápidos, a los que recordaba la importancia de no ponerse en ningún momento por delante de la moto de la policía que abre la prueba. La Sant Silvestre tendrá como epílogo la tradicional cena popular al CEIP Carmelo Ripoll, donde tendrá lugar el sorteo de varios regalos ofrecidos por las empresas patrocinadoras.