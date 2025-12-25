Campaña "Ontinyent Ilusiona": las asociaciones comerciales se integran para dinamizar las compras navideñas

Ontinyent ha organizado para estas fechas navideñas una amplia programación de actividades comerciales impulsadas dentro de la marca "Ontinyent Comercial", que se enmarcan también dentro de la campaña municipal de Navidad “Ontinyent Ilusiona”.

"Se trata de una iniciativa por la cual las asociaciones de comerciantes de la ciudad vuelven a sumar esfuerzos con el Ayuntamiento con iniciativas pensadas para fomentar las compras de proximidad, premiar la fidelidad de la clientela y facilitar las compras en unas fechas destacadas para el sector", exponen desde el el Ayuntamiento.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que “la Navidad es un momento fundamental para el comercio local, y por eso desde el Ayuntamiento continuamos apostando por una campaña global que integre todas las acciones comerciales bajo una misma marca, Ontinyent Comercial, que representa proximidad, calidad y vida en nuestras calles”. Según explicaba, “con ‘Ontinyent Ilusiona’ queremos que la gente se quede en Ontinyent a comprar, que confíe en sus comercios de siempre y que, al mismo tiempo, viva una experiencia especial durante estas fechas”.

Dentro de este marco, la asociación Comerç IN desarrolla varias acciones entre el 5 de diciembre y el 6 de enero. Una de ellas es la campaña “La magia de los deseos”, con la cual cada compra al comercio asociado permite a la clientela escribir un deseo, que podrá hacerse realidad mediante un sorteo final gestionado por cada establecimiento participando. Además, del 22 de diciembre al 7 de enero, Comerç IN impulsa el concurso “Encuentra las postales de Navidad”, que da protagonismo en la creatividad del alumnado de los centros educativos de Ontinyent, con la exposición de 70 tarjetas finalistas a los comercios y servicios asociados y el sorteo de un cheque regalo de 100 euros entre las personas participantes. A todo esto se suman horarios especiales de apertura los días 4 y 5 de enero para facilitar las compras de Reyes.

Por su parte, la asociación SOC Comercios y Servicios también participa activamente en la dinamización comercial de la Navidad con la campaña “Comparte la suerte contigo”. Entre el 1 y el 20 de diciembre, por cada compra a los establecimientos asociados se ha librar una papeleta de 10 céntimos para participar en el sorteo extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado. Además, del 9 de diciembre al 5 de enero, cada compra permite entrar en el sorteo de una cesta con productos de los comercios y servicios SOC.

El Mercado Municipal de Ontinyent también se integra en la campaña Ontinyent Ilusiona con acciones específicas para incentivar las compras navideñas. En este sentido, los sábados 20 y 27 de diciembre y 3 de enero, las primeras diez personas que realizan compras superiores a 100 euros en un mismo día recibirán como premio directo una bolsa de compra reutilizable de la marca Rolser con la imagen de Ontinyent Comercial.

Natàlia Enguix ponía en valor “el trabajo conjunto de las asociaciones comerciales y del Mercado Municipal, que son un pilar fundamental de la economía local”, y remarcaba que “estas iniciativas no solo incentivan las ventas, sino que también contribuyen a generar ambiente, dinamización y sentimiento de ciudad”. La regidora invitaba a toda la ciudadanía “a participar en las diferentes campañas, a visitar los comercios, los servicios y el Mercado Municipal, y a apostar para comprar a Ontinyent durante estas fechas tan especiales”.