El Club de Camp Bixquert se alza con ocho premios en la Gala del Tenis Valenciano 2025

El club de Camp Bixquert de Xàtiva fue protagonista en la Gala del Tenis celebrada en València el pasado 18 de diciembre. Un certamen anual organizado por la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana para reconocer el esfuerzo y los logros deportivos de clubes, equipos y jugadores, en las diversas competiciones desarrolladas a lo largo del año. El club setabense se alzó con ocho premios.

En la pasada edición, el club setabense consiguió reconocimientos y premios en todas las categorías. Dos premios por equipos, y seis premios individuales en todas las modalidades por edad, son reflejo el buen hacer de la escuela de tenis dirigida por Ximo Revert, y sustentada por el incansable trabajo de los monitores: Paco Fogués, Isaac Grau, Samuel Revert y Alejandro Martínez, que han logrado crear una fábrica de tenistas a todos los niveles, desde iniciación hasta el más alto competitivo, la que está abierta a todo aquel setabense que quiera aprender o perfeccionarse en el mundo de la raqueta.

El buen hacer de la cantera ha permitido poner el nombre de Xàtiva y el del Club de Camp Bixquert al más alto nivel del tenis valenciano. Así, el equipo cadete mixto fue homenajeado como flamante campeón de Tercera División, lo que ha supuesto para el club, su regreso a la categoría de plata. El equipo infantil femenino fue distinguido como finalista de Primera División en la máxima categoría autonómica, que confirma el altísimo nivel de las jugadoras setabenses, y su proyección hacia la consecución de mayores metas.

En categoría individual fueron galardonados 6 jugadores y jugadoras de Bixquert. Carme Ballester como campeona infantil de dobles; Marco Martín, campeón en categoría júnior; Ricardo Soriano como finalista en dobles del Campeonato de España universitario. Pero no sólo tiene juventud el Club de Camp de Bixquert, sus veteranos también recibieron reconocimiento. Vicent Vidal y Vicent San Martín, como finalistas de dobles en la modalidad de dobles para mayores de 60 años, y Arantxa Suárez, como finalista en la misma modalidad, para mayores de 35.

Con estos resultados, más meritorios si cabe, dado el inferior potencial demográfico del Club de Camp Bixquert con respecto a otros clubes de mayor tamaño de la geografía valenciana, se demuestra el buen momento que atraviesa la práctica del tenis en el entorno forestal de la capital de la Costera, e invita su directiva a la ciudadanía de Xàtiva para que se inscriban como socios, y puedan contribuir a hacer más grande a un club que hace historia dentro de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.