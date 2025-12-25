El Festival de Circo y Teatro de Ontinyent incluirá 5 espectáculos en los próximos días

El XIV Festival Internacional de Circo y Teatro en la calle de Ontinyent se encuentra ya en su ecuador. Después de los espectáculo “*Eirenê” y “Rojo” al parque Ausiàs March, “Sin remite” en el Parque Pere IV y “Rube” en el Teatro Echegaray, la segunda parte del Festival incluirá hasta 5 espectáculos de circo urbano en otros tantos emplazamientos a los diferentes barrios de la ciudad.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, que coordina la iniciativa, ha hecho un balance “muy positivo” de la marcha hasta el momento de esta edición, a pesar de que una de las sesiones previstas para el pasado domingo se tuvo que suspender por la meteorología, animando a todas y todos “a disfrutar del que resto de programación que tendremos en diferentes espacios escénicos de nuestras plazas y parques, con espectáculos de lo más divertidos que a buen seguro gustarán a todas y todos”.

Así viernes por la tarde tendrá lugar la actuación a las 18:00 horas en la Plaza Mayor de la compañía *oi Jordana, con un taller de malabares. En él, René y Clotilde fabricarán sonrisas a través del clown y el teatro gestual con espectáculos familiares. Los dos personajes ofrecerán un espectáculo de bienvenida donde a través del juego y el humor enseñarán los diferentes objetos malabares y su funcionamiento.

Ya en el sábado, la compañía “Nostraxladamus” será protagonista de una doble actuación. Por la mañana a las 12:00 en la Glorieta con “Al Filo”, un espectáculo de funambulismo, acrobacia, malabarismo y humor para narrar una poética historia de montañismo. Espectáculo de equilibrismo cómico dirigido por Jimena Cavalletti, donde las técnicas circenses están al servicio del humor. Ya por la tarde, la misma compañía representará desde las 18:00 horas en la Plaza de la Coronación “Nata”, la historia de un barco inusual encallado en tierra firme, donde el protagonista pretende salvar al público de la inminente inundación. Una distopía plagada de circo y humor con juegos acrobáticos, poesía visual y un sorprendente desenlace.

Finalmente, el domingo habrá dos nuevos espectáculos. Por la mañana, a las 12:00 horas en el Parque Vicent Andrés Estellés con la Compañía “Pellizco de Circo” y “Sidecar”, un espectáculo de acrobacias, juego y emoción para todos los públicos con personajes entrañables, técnica circense y humor visual que conectan a grandes y pequeños. Por la tarde, el festival se cerrará a las 18:00 horas en la Plaza de San Domingo con la veterana compañía Kanbahiota y el pre-estreno nacional de su espectáculo “Play Time”, donde el circo, el teatro, la música, la danza serán las herramientas de un espectáculo multidisciplinar.

Desde el Ayunyamiento recuerdan que "tanto el festival como el mercado de Navidad forman parte de la programación municipal navideña “Ontinyent Ilusiona”, que incluye cerca de 50 actividades repartidas por toda la ciudad con el objetivo de convertir Ontinyent en un polo de atracción cultural durante estas fechas y, al mismo tiempo, reforzar el comercio y la hostelería local. El conjunto de la programación de “Ontinyent Ilusiona” se puede consultar en el web municipal www.ontinyent.es y en las redes sociales municipales".