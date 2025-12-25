El frío se deja notar en la Vall d'Albaida: mínimas por debajo de seis grados bajo cero en Bocairent

Los expertos lo avisaban. Y las previsiones se han cumplido. La ola de frío y lluvia pronosticada para estos días festivos de Navidad ha traído a la Vall d'Albaida mínimas por debajo de los cero grados centígrados. El frío se ha dejado notar y muchos son los residentes de las comarcas de Interior que se han visto obligados a apostar por la ropa de abrigo si salen a la calle. Y por la calefacción si se quedan en casa.

Así lo demuestran los registros aportados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Los datos sitúan de nuevo a la Rambla de Mariola de Bocairent como el punto más frío de la provincia, alcanzándose temperaturas por debajo de los seis grados bajo cero. Aunque algunas voces comentan que se trata de una porción de terreno natural donde los regitros siempre son mayores que en los terrenos urbanos, lo cierto es que en la estación situada en el cámping de Mariola también se han rozado cotas cercanas a los 5 grados bajo cero. La ola de frío ha llegado. Y en Guadassèquies, Fontanars y Ontinyent -además de ya en el pueblo de Bocairent- se han alcanzado mínimas por debajo de los cero grados.

Cotas bajo cero en la Vall d'Albaida. / Levante-EMV

Las temperaturas son bajas en prácticamente toda la Vall d'Albaida y algunos aficionados a la meteorología comentan la posiblidad de que ya haya caído algo de aguanieve. La alerta amarilla por lluvias se mantiene.

Desde la Delegación Autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que va a ser un día de Navidad con mucho frío: con cielos cubiertos y precipitaciones. Las previsiones apuntan a que está dinámica climática se mantendrá durante las próximas jornadas.